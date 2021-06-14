زلزال بقوة 5.6 درجة في خليج عدن

سجلت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل والتابعة للمعهد وبإضافة بعض المحطات الدولية، اليوم الاثنين الموافق 14/6/2021، هزة أرضية في خليج عدن وعلى بعد 2111 كم جنوب شرق مدينة أسوان.

وقال الدكتور جاد محمد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إن الزلزال وقع اليوم، الساعة 57:44:4 صباحًا بالتوقيت المحلي بقوة 5.6 درجة على مقياس ريختر، خط العرض 12.6306° شمالًا، خط الطول 48.8858° شرقا العمق 15 كم.

يشار إلى أن منطقة خليج عدن ومدخل البحر الأحمر بها نشاط زلزالي محسوس ناتج عن اتساع مدخل البحر الأحمر، وأيضا مرتبط بالنشاط التكتوني للأخدود الإفريقي بمنطقة شرق أفريقيا.