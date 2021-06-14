سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الاثنين 14-6-2021 في مصر

واصلت أسعار الذهب وأهمها سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم استقرارًا في السوق المحلية لليوم الثالث على التوالي، وذلك بعدما شهدت الأسبوع الماضي انخفاضًا بمقدار يتراوح من 3 إلى 4 جنيهات في الجرام حسب نوع العيار.

وفي إطار اهتمام الناس بأسعار الذهب ترصد «الوطن»، في السطور الآتية، متوسط سعر أعيرة الذهب 24 و21 و18 والجنيه الذهب في محال الصاغة، وفقًا للأسعار التي وردت في بداية تعاملات اليوم الاثنين الموافق 14 يونيو الحالي، استمرارًا لسلسلة الأخبار التي تغطي قطاع الاقتصاد وتقدمها للقارئ على مدار الساعة.

سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم

يتراوح سعر الذهب عيار 24 المعروف بالذهب البندقي اليوم الاثنين بين 920 و922 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم

ويتراوح سعر الذهب عيار 21 الأكثر مبيعًا في السوق المصرية اليوم الاثنين، بين 805 و807 جنيهات.

سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم

ويتراوح سعر الذهب عيار 18 اليوم الاثنين بين 690 و692 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب اليوم

تراوح سعر الجنيه الذهب، في البورصات العالمية، بين 6440 إلى 6456 جنيهًا.

سعر الكيلو

وسجل سعر كيلو الذهب نحو 920,000 إلى 922,286 جنيه.

أسعار الذهب في أسواق المال اليوم

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24، في أسواق المال، ببداية تعاملات اليوم الاثنين الموافق 14 يونيو، 938.90 جنيه، و59.98 دولار أمريكي، بينما سجّل سعر جرام الذهب عيار 21، بأسواق المال 821.56 جنيه، و52.49 دولار أمريكي، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18، بأسواق المال، 52.49 جنيه، و44.99 دولار أمريكي، وتختلف أسعار الذهب من محل صاغة لآخر.

وأرجع إيهاب واصف نائب رئيس شعبة الذهب في الغرفة التجارية، أسباب الارتفاع في سعر الذهب في بعض الفترات، إلى سعره في البورصة العالمية، وسعر صرف الجنيه أمام الدولار، إضافة إلى عوامل العرض والطلب في السوق المحلية.