تقرير: 7 سنوات من الإنجازات في قطاع المياه وحماية النيل

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع عبر القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وهدير أبو زيد، تقريرًا تلفزيونيًا بعنوان «7 سنوات من الإنجازات في قطاع المياه وحماية النيل».

وذكر التقرير، أن الدولة المصرية حققت العديد من الإنجازات في أغلب القطاعات من خلال عدة مشروعات تنموية ظهرت بشكل واضح خلال السبع سنوات الماضية من تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي رئاسة مصر، منها قطاع الموارد المائية والري، الذي يعتبر أحد أهم وأبرز قطاعات الدولة التي لها احتكاك مباشر بالمواطن.

والمنوط بهذا القطاع توفير مياه الشرب ومياه الري والمياه اللازمة للزراعة والصناعة والسياحة والملاحة النهرية وغيرها، ويعتبر من القطاعات التي تحقق بها العديد من النجاحات على سبيل المثال لا الحصر، حماية نهر النيل، إذ تعرض للكثير من التعديات والبناء المخالف على أراضي طرح النهر، وفي الخامس من يناير عام 2015 وقع الرئيس عبدالفتاح السيسي وثيقة النيل، إيذانا ببدء الحملة القومية لإنقاذ النيل كتكليف رئاسي لأجهزة الدولة كافة لحماية نهر النيل من أشكال التعدي المختلفة ومعاقبة المخالفين بما ينص عليه القانون.

ومن المشروعات المهمة أيضا افتتاح قناطر أسيوط الجديدة «السد العالي»، كما يحب أن يسميها من عملوا على إنشائها، فهي أحد أبرز الإنجازات، حيث استمر العمل في تنفيذها على مدار 6 سنوات بتكاليف تجاوزت 6.5 مليارات جنيه.

وشملت الإنجازات أيضًا توقيع عقد قناطر ديروط الجديدة التي تخدم زمامًا مساحته نحو 1.5 مليون فدان، ما يعادل مساحة زمام إقليم مصر الوسطى الذي يضم 5 محافظات.