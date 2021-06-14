مصرع شخصين إثر سقوط أسانسير من الطابق السابع بالشرقية

لقي شخصان مصرعهما، إثر سقوط أسانسير من الطابق السابع في عمارة بمركز أبو كبير بمحافظة الشرقية.

كان اللواء إبراهيم عبدالغفار مدير أمن الشرقية، قد تلقى إخطارًا يفيد بتلقي مركز شرطة أبو كبير بلاغا بوفاة شخصين إثر سقوط أسانسير عمارة ملك أحد الاهالي بمدينة أبو كبير.

وانتقلت قوة من الشرطة لإجراء التحقيقات والفحوصات اللازمة وتبين أن عامل يدعى «جمال.ع.م» 64 عامًا، كان يقوم بأعمال تكسير لمجرى الأسانسير، وأثناء ذلك سقط بالمجرى المخصص للأسانسير فيما توجه مباشرة «أشرف.ف.س» غفير «حارس العمارة» لرؤية ما حدث للعامل فسقط هو الآخر، ما أدى لوفاتهما في الحال.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق، وتم التحفظ على الجثتين بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة؛ لإصدار تصريح بالدفن، بعد معاينة النيابة وانتداب الطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة.