توريد قمح بـ5 مواقع.. موسم الخير يفيض بـ827 طنا عن المستهدف بالدقهلية

وافق الدكتور علي مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، على غلق المواقع التخزينية للأقماح المحلية موسم 2021 بنطاق محافظة الدقهلية، مع استمرار التوريد في 5 مواقع تخزينية فقط وهم: صومعة «بهرند» التابعة لشركة مطاحن شرق الدلتا، وصوامع «بني عبيد، شربين، ميت غمر» التابعين للشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، وشونة ميت علي التابعة للبنك الزراعي المصري، على أن يبدأ التنفيذ فورًا.

كانت مديرية تموين الدقهلية، قد فتحت منذ بداية موسم توريد القمح 32 موقعًا تخزينيًا تشمل 5 صوامع، 5 هناجر، و22 شونة، موزعين على مراكز الدقهلية المختلفة.

توريد 827 طن زيادة عن المستهدف

ونجحت منظومة توريد القمح المحلي من إنتاج موسم 2021 بمحافظة الدقهلية، في تحقيق المستهدف توريده من القمح هذا العام بنسبة 100% للمرة الأولى منذ عدة سنوات، وزادت الكميات الموردة بمقدار 827 طنًا عن المستهدف تحقيقه وهو 210 ألف طن منذ بدء موسم التوريد في الدقهلية في 20 أبريل الماضي بفضل المتابعة المستمرة واللحظية السيد دايرة، وكيل وزارة التموين بالدقهلية، والمهندس شريف صليب، مسؤول منظومة توريد القمح بمديرية تموين الدقهلية، وبمشاركة مديرية الزراعة، فضلًا عن الجهات المسؤولة عن منظومة القمح بالمحافظة.

«صليب»: حققنا المستهدف ومستمرون في موسم التوريد

وقال المهندس شريف صليب، إن موسم القمح هذا العام «خير وبزيادة» فقد تمكننا من جمع 210 آلاف طن قمح خلال 46 يومًا فقط، واستمر التوريد بعدها وخلال 9 أيام جمعنا 827 طنًا.

وأشار صليب، في تصريحات له، إلى أن الكميات التي تم توريدها خلال 55 يومًا من فتح باب التوريد يوم 20 أبريل الجاري بلغت 210 آلاف و827 طنًا، بحسب المواصفات التي حددتها وزارة التموين ووزارة الزراعة، وتم توريدها لحساب لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية وفقا لدرجة النظافة المحددة والتي يحدد علي أساسها السعر، والذي تحدد بمبلغ 725 جنيهًا للأردب زنة 150 كيلو جرامًا بدرجة نظافة 23.5 قيراط، والدرجة الأقل بمبلغ 715 جنيهًا للأردب بدرجة نظافة 23 قيراطا، وأقل الدرجات بمبلغ 705 جنيهات للأردب بدرجة نظافة 22.5 قيراط، وذلك لجميع الأصناف بشرط أن تكون خالية من الإصابة بالحشرات والرمل والزلط وغيرها.

وأضاف صليب لـ«الوطن» أن ما تم توريده بلغ 121 ألف و 178 طن لصوامع الشركة المصرية القابضة، و 61 طن و 843 طن إلي شركة مطاحن شرق الدلتا، بالإضافة إلي 27 ألف و 805 طن إلي شون البنك الزراعي المصري، ليصل إجمالي الكميات الموردة إلي 210 ألف و 827 طنا، مؤكدا علي أن إجمالي المستهدف توريده خلال الموسم الحالي يبلغ 210 ألف طن قمح من إنتاج موسم 2021، حيث تبلغ المساحات المزورعة من القمح 235 ألف فدان حسب إحصائية مديرية الزراعة بالدقهلية، وهو ما يجعلنا نحقق المستهدف بالكامل.

وأشار إلي أن موسم توريد القمح ما يزال مستمرا، في المواقع التي وافق وزير التموين علي استمرار العمل بها، ونجمع كل محصول القمح من الموردين والمزارعين، وهو موسم أكدنا في بدايته أنه مبشر بالخير والإنتاج فيه وفير.