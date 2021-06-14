مصادر تكشف تطورات الحالة الصحية لميار الببلاوي: تنتظر نتيجة التحليل

أعلن «محمد» ابن الفنانة والإعلامية ميار الببلاوي، السبت الماضي، خضوع والدته لعملية جراحية في أحد المستشفيات الكبرى في مصر، دون الإفصاح عن نوع العملية.

وعلمت «الوطن» من مصادر مقربة أن الفنانه ميار الببلاوي خضعت لعملية إزالة ورم من الرحم، وأن حالتها حاليًا مستقرة، لكنها تعيش حالة من القلق بسبب انتظارها لنتيجة تحليل الورم.

و كان ابن ميار الببلاوي نشر صورة لوالدته عقب خروجها من غرفة العمليات، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وعلق قائلًا: «الحمد لله ماما طلعت من العملية حالًا، وبطمنكم بجد إني جنبها وهي خارجة من عملية، دي نعمة، شكرًا يا رب».

ميار الببلاوي في أمريكا لتركيب دعامة في القلب

وفي 4 نوفمبر من العام الماضي سافرت «الببلاوي» إلى أمريكا لإجراء عملية تغيير دعامة بالقلب، وأعلن ابنها عبر حسابها بـ«فيس بوك» عن تعرض والدته لأزمة صحية استدعت احتجازها داخل غرفة العناية المركزة بأحد مستشفيات الولايات المتحدة الأمريكية خلال وجودها هناك.

وكتب ابنها قائلًا: «أنا محمد ابن الدكتورة ميار الببلاوي، ماما في أمريكا وتعبانة أوي، أسألكم الدعاء لها أرجوكم»، ولم يوضح في حينها طبيعة الأزمة الصحية التي تعرضت لها.

ميار البببلاوي تسجد داخل المطار بعد عمليه القلب

وبعد رحلة علاج طويلة قضتها في الولايات المتحدة الأمريكية العام الماضي سجدت ميار الببلاوي داخل المطار فرحة بعودتها سالمة، وكتبت عبر صفحتها على «فيس بوك»، قائلة: «اللهم لك الحمد كما ينبغ لجلال وجهك وجلال سلطانكن وحشتوني أوي وكل الغاليين عليا اللي في أمريكا هيوحشوني».

وواجهت الفنانة ميار الببلاوي وقت إجرائها العمليه الجراحية عدة شائعات، أبرزها شائعة وفاتها، والتي ردت عليها بنفسها رغم مرضها عبر موقع «فيس بوك»، قائلة «حسبي الله ونعم الوكيل».