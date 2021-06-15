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للفائزين بها.. إجراءات استلام أراضي «برج العرب الجديدة» بداية من الأحد

يستمر التسليم حتى يوم الثلاثاء 10/8/2021

كتب:

منة عبده
06:30 ص | الثلاثاء 15 يونيو 2021
أراضى "الإسكان" بالمدن الجديدة.. صورة أرشيفية

أراضى "الإسكان" بالمدن الجديدة.. صورة أرشيفية

تستعد مدينة برج العرب الجديدة، لتسليم أراضي الإسكان الاجتماعي، بمدينة برج العرب الجديدة، للفائزين بها، بداية من يوم الأحد المقبل الموافق 20/6/2021، وحتى يوم الثلاثاء 10/8/2021.

ومن المقرر تسليم قطع أراضي الإسكان الاجتماعي بالحي السادس بالمجاورتين 5 أ ، 5 ب، بمدينة برج العرب الجديدة، والتي تم طرحها بالقرعة العلنية التكميلية. 

وترصد السطور التالية، مواعيد تسليم أراضي مدينة برج العرب الجديدة، وإجراءات الاستلام. 

مواعيد تسليم أراضي مدينة برج العرب الجديدة 

- سيتم تسليم القطع بالمجاورة 5 ب، من 1 : 30، يوم الأحد 20/6/2021.

- تسليم القطع من 31 : 60، يوم الإثنين 21/6/2021.

- تسليم القطع من 61 : 90، يوم الثلاثاء 22/6/2021.

- تسليم القطع من 91 : 120، يوم الأربعاء 23/6/2021.

- تسليم القطع من 121 : 150، يوم الخميس 24/6/2021.

- تسليم القطع من 151 : 180، يوم الأحد 27/6/2021.

- تسليم القطع من 181 : 210، يوم الإثنين 28/6/2021.

- تسليم القطع من 211 : 240، يوم الثلاثاء 29/6/2021.

- تسليم القطع من 241 : 270، يوم الأربعاء 30/6/2021.

- تسليم القطع من 271 : 300، يوم الأحد 4/7/2021.

- تسليم القطع من 301 : 330، يوم الإثنين 5/7/2021.

- تسليم القطع من 331 : 360، يوم الثلاثاء 6/7/2021.

- تسليم القطع من 361 : 390، يوم الأربعاء 7/7/2021.

- تسليم القطع من 391 : 420، يوم الخميس 8/7/2021.

- تسليم القطع من 421 : 450، يوم الأحد 11/7/2021.

- تسليم القطع من 451 : 480، يوم الإثنين 12/7/2021.

- تسليم القطع من 481 : 510، يوم الثلاثاء 13/7/2021.

- تسليم القطع من 511 : 540، يوم الأربعاء 14/7/2021.

- تسليم القطع من 541 : 570، يوم الخميس 15/7/2021.

- تسليم قطع الأراضي من 571 : 600، يوم الأحد 25/7/2021.

- تسليم القطع من 601 : 630، يوم الإثنين 26/7/2021.

- تسليم القطع من 631 : 660، يوم الثلاثاء 27/7/2021.

- تسليم القطع من 661 : 656 يوم الأربعاء 28/7/2021.

- تسليم قطع أراضي الإسكان الاجتماعي بالمجاورة 5 أ، القطع من 629 : 659، يوم الأربعاء 28/7/2021.

- تسليم القطع من 660 : 690، يوم الخميس 29/7/2021.

- تسليم القطع من 691 : 720، يوم الأحد 1/8/2021.

- تسليم القطع من 721 : 750، يوم الإثنين 2/8/2021.

- تسليم القطع من 751 : 780، يوم الثلاثاء 3/8/2021.

- تسليم القطع من 781 : 810، يوم الأربعاء 4/8/2021.

- تسليم القطع من 811 : 830، يوم الخميس 5/8/2021.

تخصيص الأيام من الأحد 8/8/2021، وحتى الثلاثاء 10/8/2021، لمن تخلف عن الاستلام في المواعيد السابقة.

إجراءات استلام أراضى مدينة برج العرب الجديدة

1- يتم إحضار أصل إخطار التخصيص عند الاستلام.

2- يكون الحضور شخصياً، أو بموجب توكيل خاص محدد الغرض للاستلام.

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