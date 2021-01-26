محافظ القليوبية يعلن التشغيل التجريبي للمركز التكنولوجي بكفر شكر

تفقد عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، اليوم الثلاثاء، أعمال التشغيل التجريبي للمركز التكنولوجي بمدينة كفر شكر، بحضور اللواء هشام رفعت، رئيس مركز ومدينة كفر شكر، وعدد من أعضاء مجلس النواب، حيث يعمل المركز التكنولوجي على تحويل جميع الخدمات مميكنة بديوان المجلس وفصل مقدم الخدمة عن طالبها من خلال تطبيق نظام الشباك الواحد، طبقا لتوجيهات القيادة السياسية.

وأكد الهجان، أنه تم ميكنة كافة الخدمات المقدمة للمواطنين بهدف تقليل الوقت والجهد اللازم للحصول عليها لراحة وخدمة أهالينا المواطنين، كما أنه أيضا يرتبط المركز الأمامي للشباك بالإدارات الخلفية بالكامل وبالتطبيق الموجود على الموبايل، تسهيلا على المواطنين فى قضاء مصالحهم.

ومن الجدير بالذكر بأنه يوجد مراكز تكنولوجية تم إنشاؤها بالفعل وتحديثها، وهي مراكز بنها وطوخ وأحياء شرق وغرب شبرا الخيمة وقها وكفر شكر، بالإضافة إلى قُرب الانتهاء والافتتاح بمراكز التكنولوجية، في قليوب والقناطر الخيرية والخانكة والخصوص، كما يجرى الانتهاء من إجراءات إنشاء مركز تكنولوجي بالوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين القناطر.

وعلى هامش الجولة، أعلن المحافظ عن بدء التشغيل التجريبي للمستشفى المركزي بالمدينة، حيث تم ضخ الأكسجين بتنك المستشفى وسعته 10000 لتر، ومن المقرر استقبال الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد اعتبارا من يوم الخميس المقبل.

توريد أول جهاز «جاكوزي طبي» خلال أسبوعين ضمن قسم العلاج الطبيعي

ويضم المستشفى قسما متكاملا للعلاج الطبيعي، يقع على مساحة 600 متر تقريبا، كقسم منفصل عن باقي أجزاء المستشفى، يُقدم خدمات العلاج بالشمع والألتراسونك والجاكوزي، ومزود بموقع لحقن الركب والمفاصل، وصرف خاص لجهاز الجاكوزي، ومكانه موجود بالفعل، وتم عمل توصيلات الصرف الخاصة به، ومحطة خارجية لضخ المياه وفي انتظار توريد الأجهزة له في غضون أسبوعين، حيث إن «الجاكوزي» له استخدامات وفوائد طبيبة في العلاج الطبيعي بعد «الجيمانيزيم» ليحتاج المريض لتحسين أداء الأوعية الدموية وهو ما يفعله «الجاكوزي» ويأتي بثماره طبيا.