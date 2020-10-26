نائب محافظ القليوبية: 85% نسبة تنفيذ أعمال المركز التكنولوجي بالخصوص

تفقدت الدكتورة ايمان ريان نائب محافظ القليوبية، إنشاء أعمال المركز التكنولوجى بمدينة الخصوص، حيث وصلت نسبة تنفيذ أعمال إنشاء المركز التكنولوجي 85% بمدينة الخصوص.

وشددت "ريان" على أهمية إنتهاء أعمال الإنشاء وتسليم المركز التكنولوجي في الوقت المحدد، بحضور اللواء نادر سعيد رئيس مدينة الخصوص، والمهندس علي السيد عودة مدير مديرية الإسكان.

وقالت، إنه جارِ التدريب على المنظومة في كل من مدن قها وكفر شكر حاليًا، تمهيدًا للافتتاح أمام الجمهور للتعامل من خلال شباك المركز التكنولوجي، فضلا عن أنه تم التشغيل التجريبي لمدينة قها.

جدير بالذكر أن المراكز التكنولوجية تهدف إلى توفير حياة كريمة للمواطنين، من خلال تحسين مستوى الخدمات التي يحصل عليها، بالاضافة إلى التوافق مع توجة الدولة للتحول الرقمي وتبسيط الخدمات وتقليل زمن أدائها وميكنة آلية الحصول عليها.