مصر تحتل المراكز الأولى عالمياً في 3 سلع زراعية هامة.. تعرف عليها

كشف تقرير لوزارة الزراعة واستصلاح الاراضي احتلال مصر للمراكز الاولي عالمياً في تصدير ثلاث سلع زراعية هامة وهي الموالح والفراولة المجمدة والزيتون، وبلغ إجمالى الأصناف التى يتم تصديرها ما يزيد عن 255 ‏سلعة وصنف، وارتفع عدد الأسواق التى تم فتحها في آخر ثلاث اعوام 38 سوقاً تجارياً، ليصل عدد الأسواق التي تصدر مصر السلع لها 150 دولة من بينها السوق الياباني، الاصعب في اشتراطاته عالمياً.

أوضح التقرير أن مصر حققت الاكتفاء الذاتي من السلع الثلاث وبلغت الصادرات الزراعية المصرية العام الماضي من الموالح مليون و542 الف طن وبلغت صادرات مصر من الفراولة 32 الف طن وبلغ إجمالي الصادرات الزراعية خلال 2020 اكثر، من 5 مليون و65 ألف و325 طن من المنتجات الزراعية، بما يعادل 2,1 مليار دولار حوالي 33 مليار جنية مصري، وتضم قائمة أهم الصادرات الزراعية الفترة الموالح، البطاطس، البصل، البنجر، الرمان، العنب، البطاطا، المانجو، الثوم، الفراولة، الفاصوليا، الجوافة، الفلفل.

وقال السيد القصير وزير الزراعة استصلاح الأراضي ان العام الحالي شهد ارتفاعا في حجم الصادرات الزراعية المصرية وبلغ حوالي 3 مليون و586 ألف و462 طن من المنتجات الزراعية، بزيادة قدرها 400 ألف طن عن نفس الفترة من العام الماضي، وبلغت صادرات مصر من الموالح مليون و694 ألف 927 طن ، كما حققت صادرات مصر من البطاطس ارتفاعاً غير مسبوق حيث تم تصدير 594 ألف 742 طن بطاطس، واحتل المركز الثاني في الصادرات الزراعية بعد الموالح، بينما تم تصدير 365 ألف و816 طن بنجر علف، محتلا المركز الثالث في الصادرات، وراتفعت صادرات مصر من الفراولة لتصل الى 19 الف و342 طن.