مصادر لـ«الوطن»: بدء طباعة أرقام جلوس طلاب الثانوية العامة غدا

قررت وزارة التربية والتعليم، الانتهاء من تسليم أرقام جلوس طلاب الثانوية العامة، قبل انطلاق الامتحان التجريبي الثالث، والمقرر أن ينطلق يوم 21 يونيو الجاري، بحيث يكون مع كل طالب رقم جلوسه ويعرف مقر لجنته مبكرًا.

وأكدت مصادر مطلعة بوزارة التربية والتعليم، أن كنترولات الثانوية العامة بالقطاعات الرئيسية الأربعة، في القاهرة والإسكندرية وأسيوط والمنصورة، ستبدأ غدًا الثلاثاء، طباعة أرقام جلوس الطلاب، بعدما انتهت من مراجعة جميع بيانات النظاميين والمنازل والراسبين والباقيين للإعادة، وتم تجهيزها للطباعة.

وأكدت المصادر، أن وزارة التربية والتعليم استقرت على توزيع أرقام الجلوس على طلاب الثانوية العامة، نهاية الأسبوع الجاري، بحيث تكون هناك فترة كافية أمام المديريات للاستعداد لعقد الامتحان التجريبي الثالث في يونيو، لتكتمل إجراءات الامتحانات على أكمل وجه، بحيث تتفرغ المديريات والكنترولات بعد ذلك، للتركيز في الاستعداد لوضع خطة توزيع الأسئلة وتسكين المراقبين ورؤساء اللجان وتحديد آليات التأمين والتحضير لاستلام أدوات التعقيم ومتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية في كل لجان الجمهورية.

وقال الدكتور رضا حجازى، نائب الوزير لشؤون المعلمين نائب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، إن عدد طلاب الثانوية العامة المتقدمين لأداء امتحانات الثانوية العامة وصل إلى 649 ألفًا و387 طالبًا وطالبة، منهم 292 ألفًا و852 طالبًا وطالبة فى الشعبة العلمي علوم و100169 في شعبة علمى رياضيات و256366 فى الشعبة الأدبية.

وأوضح نائب رئيس امتحانات الثانوية العامة، في تصريحان صحفية إن عدد لجان امتحانات الثانوية العامة وصل إلى 2189 لجنة، منها 1794 لجنة إلكترونية و395 لجنة ورقية.

وتنطلق امتحانات الثانوية العامة 2021، يوم 10 يوليو المقبل، بعد أن قررت وزارة التربية والتعليم تأجليها لمدة أسبوع، وتستمر حتى 2 أغسطس، فيما يؤدي طلاب الثانوية العامة الامتحان التجريبي الثالث يوم 21 يونيو يوم واحد في المدارس وباقي الأيام من المنزل.