حظك اليوم الثلاثاء 15-6-2021 برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي

يعرف مولود برج الحمل بإخلاصه الكبير لأصدقائه، وتقديره لهم وبذل أي مجهود في سبيل أي شيء لمساعدتهم، وتقديم العون لهم في المشاكل التي تواجههم.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

حتى لو واجهت بعض التعقيدات في محيطك تستطيع أن تنجز بحماس وتقوم بخيارات جيدة.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

رغم التشوش.. القمر بمنزل الحب يعدك اليوم بأخبار سارة وتجد من الجنس الآخر من يهتم بشخصك.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنان فضل شاكر، ويوافق تاريخ ميلاده 1 إبريل.