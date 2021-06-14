حظك اليوم الاثنين 14-6-2021 برج الحمل على الصعيدين المهني والعاطفي

ييعرف مولود برج الحمل بالعفوية في التعامل مع كل شيء حوله، فهو لا يميل للتخطيط المسبق لعمل أي شيء.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

يدفعك الوضع الفلكي لمعالجة الروتين بالتجديد وتنجح في توطيد أواصر المحبة مع من حولك.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب يمدك اليوم بطاقة عاطفية وبدفء المشاعر.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنان الراحل هيثم أحمد زكي، ويوافق تاريخ ميلاده 4 أبريل.