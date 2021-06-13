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حظك اليوم الأحد 13-6-2021 برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي

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الوطن
12:10 ص | الأحد 13 يونيو 2021
برج الحمل

برج الحمل

مولود برج الحمل يتسم بالشهامة والإخلاص في العمل، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس.. إذا شعرت بالتوتر فلا تتردد في طلب مساعدة البعض.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

فينوس في وضع معاكس وقد تجد نفسك مضطرا لتحمل ضغوط عائلية أو خلافات عاطفية ومن المهم أن تكون لبقا وهادئا.

 

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنانة إسعاد يونس، ويوافق تاريخ ميلادها 12 أبريل.

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