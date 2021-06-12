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حظك اليوم السبت 12-6-2021 برج الحمل على الصعيدين المهني والعاطفي

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الوطن
12:04 ص | السبت 12 يونيو 2021
برج الحمل

برج الحمل

مولود برج الحمل يتسم بالاستقلالية، ونادرا ما يتأثر بآراء الآخرين، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

القمر في مربع برجك مما يجعلك تميل للعصبية وعليك أن تتفادى مصادر الإزعاج خاصة في نطاق العائلة.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

إذا شعرت بالتوتر فلا تتردد في طلب مساعدة البعض ممن تثق بهم.

 

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنانة إسعاد يونس، ويوافق تاريخ ميلادها 12 أبريل.

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