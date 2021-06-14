إطلاق أسماء «شهداء الجيش الأبيض» على شوارع وميادين الفيوم

إطلاق أسماء «شهداء الجيش الأبيض» على شوارع وميادين الفيوم
كتب:
أسماء أبو السعود
08:46 م | الإثنين 14 يونيو 2021
إطلاق أسماء شهداء الجيش الأبيض على عدد من الشوارع والميادين بالفيوم
افتتح الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور حسين خيري، نقيب أطباء مصر، والدكتور محمد عماد، نائب المحافظ، المقر الجديد لنقابة أطباء الفيوم بجوار مستشفى التأمين الصحي بمدينة الفيوم، بحضور الدكتور أسامة عبد الحي، أمين عام نقابة أطباء مصر، والدكتور ياسر حتاتة، عميد كلية الطب جامعة الفيوم، والدكتور ممدوح راغب، نقيب أطباء الفيوم، والنائبة ميرفت عبد العظيم، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، والدكتور حاتم جمال الدين، وكيل وزارة الصحة، والمهندس هشام والي، نقيب المهندسين، والدكتور أسامة مخلوف، نقيب الأطباء البيطريين، وعدد من مديري المستشفيات والأطباء وأعضاء النقابة.
المجلس التنفيذي يدرس إطلاق أسماء شهداء الأطباء على الميادين
وعلى هامش افتتاح مقر نقابة الأطباء الجديد، أعلن محافظ الفيوم أنه سيتم خلال المجلس التنفيذي القادم، دراسة إطلاق أسماء شهداء الأطباء ضحايا فيروس كورونا، على عدد من الشوارع والميادين بالمحافظة، تخليداً لذكراهم.
ولفت نقيب أطباء مصر إلى التضحيات التي قام بها أفراد المنظومة الطبية، الذين دفعوا حياتهم ثمناً للتصدي لفيروس كورونا، والحفاظ على حياة المواطنين، مشيراً إلى أن نقابة أطباء الفيوم دائماً مثال مشرف بين النقابات، معلناً عن إطلاق مبادرة لدعم الأطباء والمطالبة بعدم حبسهم أو إهانتهم.
نقابة الأطباء الفرعية تخدم أكثر من 3 آلاف طبيب بالفيوم
وعقب الافتتاح، تفقد المحافظ ونقيب الأطباء مقر النقابة، والتي تحتوي على 3 قاعات للمؤتمرات والتدريب، وتخدم أكثر من 3 آلاف طبيب بمحافظة الفيوم.
محافظ الفيوم يهنئ الأطباء بافتتاح المقر الجديد للنقابة
وقدّم محافظ الفيوم تهانيه للأطباء بافتتاح المقر الجديد للنقابة، البيت الذي يجمعهم، مؤكداً أنّ النقابة ستبقى هي الحاضن الأساسي للأطباء ودرعهم في مواجهة التحديات والصعاب والدفاع عن حقوقهم، معرباً عن شكره وتقديره لأطباء الفيوم، لما قاموا به من ملحمة في مواجهة أزمة كورونا، التي أطاحت بالأنظمة الطبية في بعض الدول العظمى.
محافظ الفيوم يثمن إخلاص الأطقم الطبية
وثمّن محافظ الفيوم تفاني وإخلاص الأطقم الطبية الذين تحملوا مسؤولية ضخمة في ظل أزمة كورونا، واستطاعوا توظيف الإمكانيات البسيطة المتوفرة في التصدي للأزمة وتجاوزها، لافتاً إلى التنسيق المتكامل بين مستشفيات وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية في تقديم خدمات علاجية لائقة لأهالي المحافظة، وكذلك التنسيق المتكامل بين الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني في توفير احتياجات المستشفيات من المستلزمات الطبية خلال أزمة كورونا.
ومن جانبه، أعرب نقيب أطباء الفيوم عن شكره وتقديره لمحافظ الفيوم لدعمه المستمر للأطباء، وخدمة المنظومة الصحية بالمحافظة، كما أعرب عن تقديره لشباب الأطباء على تبرعاتهم المالية خلال أزمة كورونا.
عميد طب الفيوم: هناك تناسق بين أعضاء المنظومة الصحية بالفيوم
وأشار عميد كلية طب الفيوم إلى التناسق والتناغم بين أعضاء المنظومة الصحية بالمحافظة، والتنسيق المتبادل بين المستشفيات الجامعية ومستشفيات وزارة الصحة في تقديم خدمة طبية متميزة، لافتاً إلى أنه سيتم إنشاء عدد من المستشفيات التخصصية خلال الفترة القادمة، لتغطية احتياجات أهالي المحافظة والتخفيف عليهم من مشقة السفر للعلاج بالقاهرة.
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