حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الثلاثاء 15-6-2021 في مصر

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس اليوم في مصر، بأن يسود طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، ويسود ليلًا طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة الطقس اليوم

ومتوقع أن تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، وأوضح الخبراء أنّ حالة البحر المتوسط معتدلة، ويتراوح ارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، أما البحر الأحمر فيكون معتدل إلى مضطرب، وارتفاع الموج فيه يتراوح من مترين إلى ثلاثة أمتار.

درجات الحرارة اليوم

القاهرة 32 20

الإسكندرية 28 20

وادي النطرون 31 21

طنطا 32 20

شبين الكوم 32 20

دمنهور 31 20

بلطيم 28 21

مطروح 27 20

السلوم 28 19

سيوة 32 19

بورسعيد 28 22

دمياط 27 21

الزقازيق 32 20

المنصورة 32 20

الإسماعيلية 33 19

السويس 32 20

العريش 29 20

رفح 28 20

رأس سدر 32 22

نخل 31 17

نويبع 34 26

طابا 32 22

كاترين 31 22

الطور 31 24

شرم الشيخ 36 27

الغردقة 36 27

مرسى علم 35 26

الفيوم 33 21

بني سويف 33 21

المنيا 33 22

أسيوط 34 22

سوهاج 35 23

قنا 36 25

الأقصر 38 26

أسوان 38 26

إدفو 38 27

أبو سمبل 37 26

الوادي الجديد 37 27

شلاتين 37 25

أبو رماد 36 26

حلايب 35 26

رأس حدربة 35 26