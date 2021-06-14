بالصور.. إقبال كبير على التقديم لوظائف الكهرباء 2021

كشف مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء والطاقه المتجددة، أن إقبال المتقدمين لوظائف وزارة الكهرباء، وفقا للإعلان رقم 2 لسنة 2021، للتعيين بهيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، في تزايد مستمر، لافتا إلى أن أعداد من تقدم حتي عصر اليوم، يصل إلى نحو 3900 متقدما، فيما وصل أعداد المتقدمين لسحب كراسات الشروط حتى نهاية يوم أمس، بلغ 6378 متقدما.

341 وظيفة وفقا للإعلان رقم 2 لسنة 2021

قال الدكتور أمجد الوكيل رئيس هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، إن أعداد الوظائف المطلوبة للتعيين وفقا للإعلان رقم 2 لسنة 2021 الخاص بالهيئة، يصل إلى 341 وظيفة، منهم 300 وظيفه للدرجة الأولى فأقل، و3 روؤساء قطاعات و3 مديري عموم، و35 وظيفة بالمكافأة الشاملة.

اختبار مواجهة من لجنة عليا برئاسة رئيس هيئة المحطات النووية

وأشار الوكيل لـ«الوطن»، إلى إن اختبارات المؤهلات العليا، تتضمن اختبار فني تخصصي على الحاسب الآلي، ثم اختبار لغة بمعهد اللغات، واختبار سمات شخصية مميكنة، واختبار مواجهة من لجنة عليا برئاسة رئيس هيئة المحطات النووية، وأعضاء من جهات متنوعة.

فتح باب سحب كراسات الشروط للمتقدمين لوظائف الكهرباء 2021

وأوضح الوكيل، أن الهيئة بدأت أمس، فتح باب سحب كراسات الشروط للمتقدمين للوظائف، مقابل 200 جنيه للدرجات العليا، و100 جنيه للدرجات العادية، بمقرها في «4 طريق النصر- ميدان الشهيد هشام بركات- مدينة نصر بمحافظة القاهرة»، بدء من الساعة التاسعة صباحا، حتى السادسة مساءً.

مواعيد سحب كراسات الشروط للمتقدمين في وظائف وزارة الكهرباء 2021

ولفت الوكيل، إلى أن الهيئة حددت مواعيد سحب كراسات الشروط للتعيين على فترتين، الأولى من التاسعة حتى الواحدة والنصف، والثانية من الرابعة عصرا حتى السادسة مساء، تخللها فترتي راحة، الأولى لمدة 30 دقيقة، من الواحدة ظهرا حتى الواحدة والنصف، والثانية لمدة 30 دقيقة، من الساعة الثالثة والنصف، حتى الرابعة عصرا.

الشروط المطلوبة للمتقدمين لوظائف وزارة الكهرباء 2021

وتستعرض «الوطن» خلال السطور التالية، الشروط التي يجب أن تتوافر في المتقدمين لوظائف الكهرباء 2021، للتعيين بهيئة المحطات النووية، وفقا للإعلان رقم 2، وهي كالتالي:

- وظائف الدرجة الأولى لا يزيد السن عن 45 عاما.

- وظائف الدرجة الثانية 40 عاما.

- الدرجة الثالثة والرابعة والخامسة لا يزيد السن عن 35 عاما.

- التقدير جيد.

- إجادة الحاسب الآلي.

- إجادة اللغة الإنجليزية.

- استيفاء جميع المتعاقدين للوظائف الشروط الواردة بلائحة نظام العاملين بالهيئة واجتياز الاختبارات المقررة في هذا الشأن.

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