تعرف على ملامح موازنة محافظة الجيزة للعام المالي 2020-2021

تبدأ محافظة الجيزة أول شهر يوليو المقبل، تنفيذ المشروعات المقرر تنفيذها بالخطة الاستثمارية للعام المالى 2021-2022 م وفقا للاحتياجات والشكاوى الواردة من المواطنين ضمن حرص المحافظة على تقديم خدمات أفضل لمواطنيها وتسهيل سبل المعيشة.

سرعة مراجعة كل جهة لاحتياجاتها الخاصة بالميزانية ليتم اعتمادها

قال اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، إن المحافظة انتهت من تنفيذ المشروعات التى تضمنتها الموازنة المالية وبمعدلات وصلت إلى نسبة 100% والتى جاءت جميعها تلبية لطموحات المواطنين بالمحافظة، لافتا إلى أنه وجَّه بسرعة مراجعة كل جهة لاحتياجاتها الخاصة بالميزانية.

دعم الخدمات بالمناطق الأكثر احتياجا

وأشار المحافظ إلى أنه سيتم اعتماد الميزانية بعد الأخذ في الاعتبار عدداً من الملاحظات وعلى رأسها تخفيض مخصصات شراء الأثاث المكتبي والمعدات أو السيارات الجديدة وزيادة مخصصات الطرق وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ودعم الخدمات بالمناطق الأكثر احتياجا وصيانة وإعادة استخدام المعدات والآلات والسيارات القديمة وشراء شفطات المياه لخدمة المناطق المحرومة من خدمات الصرف الصحي ولسد احتياجات الوحدات المحلية من وسائل رفع مياه الأمطار خلال فصل الشتاء إلى جانب إيصال خدمات المرافق للمناطق المحرومة.

ملامح ميزانية محافظة الجيزة للعام المالي 2020-2021

تنشر «الوطن»، خلال السطور التالية، أهم ملامح خطط محافظة الجيزة لميزانية العام المالي الجديد

- إعداد كراسات الشروط لطرح المشروعات بحد أقصى 1/7/2021 والعمل عليها بمجرد اعتماد الموازنة.

- لا تزيد مدة تنفيذ أي من مشروعات الموازنة الجديدة عن 4 أشهر وعدم التعامل مع أي متعهد (مقاول) سجلت ضده ملاحظات لتأخير تسليم المشروعات أو عدم الالتزام بالمعايير بالموازنات السابقة وذلك لتحقيق أقصى استفادة من الموازنة الجديدة.

- التركيز على تطوير وتوسعة ورصف الشوارع الأكثر احتياجاً لأعمال التطوير وخلق محاور جديدة في إطار خطة المحافظة بتطوير شبكة الطرق، على أن يشمل مخطط الرصف كل العناصر المكونة للشارع من طرق وأرصفة وجزر وسطى ودهان لواجهات العقارات على جانبيه وأعمال الإنارة والتجميل والتنسيق المسبق مع مختلف الجهات المسؤولة عن توصيل ونقل المرافق قبل بدء الأعمال لإنهاء أعمالها بالمحاور المقرر تطويرها.

- تشكيل لجنتين لفحص المعدات والسيارات الخاصة بالأحياء والمراكز وبيان حالتها وما تتطلبه من أعمال صيانة أو تكهين المتهالك منها.

- خطة العام المالي الجديد لا مجال فيها لوضع مخصصات في غير محلها وأن كل مسؤول سيحاسب على موازنته المالية ونسب تنفيذها.