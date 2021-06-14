وزير الخارجية: قنواتنا مفتوحة مع كافة الأطراف لدعم القضية الفلسطينية

تحدث السفير سامح شكري، وزير الخارجية، عن دور مصر في ملف تبادل الأسرى بين الإسرائيليين والفلسطينيين، قائلا «نتفاعل مع كل ما يطرح من كافة الأطراف من أجل تثبيت الأوضاع ومنع تفاقم الصراع والعمل على تحقيق المصلحة الفلسطينية في المقام الأول، وبالتالي، قنواتنا مفتوحة مع كافة الأطراف لدعم القضية الفلسطينية ودعم الأشقاء في فلسطين».

وفي ملف السد الإثيوبي، أضاف «شكري»، خلال حوار خاص له على شاشة قناة «الجزيرة»، أن هناك طبعا اهتمام دولي، يكمن في قيام الولايات المتحدة الأمريكية بتعيين مبعوث للقرن الأفريقي معني بقضية السد، وهناك متابعة على المستوى السياسي خلال لقاءات، سواء القمة أو اللقاءات الوزارية.. «هذا الأمر مطروح».

وأوضح وزير الخارجية، أنه يلمس اهتماما من شركائنا الدوليين بهذه القضية لإدراكهم أيضًا أنها قد تؤدي إلى تصعيد وتفاقم وعدم استقرار لمنطقة هامة من العالم تُعاني بالفعل من كثير من بؤر توتر ولا تحتاج إلى مزيد من التوتر وخاصة على هذا الحجم والمستوى.