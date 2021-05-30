أشرف زكي: مؤتمر «المتحدة» أجاب على أسئلة كثيرة كانت بلا رد

وجَّه الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، شكره إلى الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، على المؤتمر الصحفي الذي نظمته الشركة اليوم، بغرض الإعلان عن مجلس إدارة الشركة الجديد وسياستها خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أن هذا المؤتمر «حاجة عظيمة ومبشرة»، موضحا أن هذا المؤتمر أجاب على الكثير من الأسئلة التي لم يكن لها إجابات خلال الفترة الماضية.

وأضاف «زكي»، خلال لقائه،السبت، مع برنامج «كلمة أخيرة»، المذاع على شاشة ON، وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، أن هذا المؤتمر شهد الحديث عن عدالة التوزيع والأجور، بالإضافة إلى الحديث عن أحد أهم الأمور على مستوى تلك الصناعة والخاص بتطبيق قانون نقابة المهن التمثيلية.

وتابع نقيب المهن التمثيلية: «قبل كده أنا كنت بهاتي، عشان مينفعشي يبقى ممثل شغال في خمس وست أعمال، وغيره بقاله خمس سنين مش شغال، مينفعشي يبقى ممثل بياخد 20 مليون وغيره مبياخدشي ولا مليم».

وأردف أنه كذلك لا يجوز أن يصبح التمثيل مهنة من لا مهنة له، مواصلا: «أي حد بقى بيمثل، وده يمثل عشان قريب فلان، والتاني بيمثل مش عارف عشان إيه»، مؤكدا أن النقابة ليست ضد الوجوه الجديدة وليست كذلك ضد اقتحام التمثيل لوجوه ليست بخريجة معاهد التمثيل والفنون المسرحية والمعاهد المتخصصة، ولكن النقابة ضد أن يصبح هذا هو الاتجاه السائد.

وأكمل: كنا نرى في المسلسلات 90% من أبطاله غرباء، و10% فقط هم من أعضاء نقابة المهن التمثيلية، منتقدا ذلك الأمر بشدة، مؤكدا أن الأمر ليس له علاقة بالموهبة كما يصرح البعض، والدليل أن الجزء الثاني من مسلسل «الاختيار»، كان هناك حوالي 95% من أبطاله وممثليه من أعضاء النقابة وخريجي المعاهد المتخصصة.