وزير التعليم لطلاب الثانوية: لا تنظروا لعدد الأسئلة وتوزيع الدرجات

حذر الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الطلاب وأولياء الأمور، من الالتفاف لأي حديث عن عدد الأسئلة في امتحانات الثانوية العامة، وتوزيع درجات من أي مصدر على الإطلاق، لافتا إلى أن الوزارة تعمل جاهدة على الاستعداد الجيد لعقد الامتحانات وسط تنفيذ كافة الإجراءات الوقائية المشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

شوقي: ضرورة التركيز على فهم الدروس المختلفة والاستعانة بالمصادر التي تم تحديدها

وشدد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على طلاب الثانوية العامة، بضرورة التركيز على فهم الدروس المختلفة والاستعانة بالمصادر التي تم تحديدها مثل قناة «مدرستنا 2» التعليمية، ومنصة البث المباشر، ومنصة حصص مصر، و بنك المعرفة المصري، ومنصة «ذاكر»، مؤكدا على ضرورة عدم اللجوء للدروس التي لا تساعد على حل الأسئلة الجديدة «والاهتمام بنوعية الأسئلة في الامتحان التجريبي القادم» وعدم الانشغال بأي أمور فرعية مثل التابلت والبابل شيت وما شابه، مشيرا إلى أن امتحانات الثانوية العامة ستعتمد على الفهم وتقيس مدى إدراك الطالب لمخرجات التعلم.

«شوقي»: التحسين في الثانوية العامة يلزمه تغيير قانون التعليم

وأضاف «شوقي» في تصريحات له على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي بـ«فيسبوك»، أن الوزارة لم تنشر عدد الأسئلة في امتحانات الثانوية العامة 2021، ولم توزع درجات لامتحان الثانوية العامة المقبل، مؤكدا أن هذا التقليد يعود على نظام امتحانات قدمي ولا ينطبق على النظام الحالي الجديد الذي يعتمد على الفهم وليس التلقين، قائلا: «من أدى امتحانات أولى وثانية ثانوي يعلم ذلك جيدا»، مشيرا إلى أن تطبيق التحسين في الثانوية العامة يلزمه تغيير في قانون التعليم.

وزير التعليم: أسئلة الاختيار من متعدد مختلفة في الشكل والتقييم

وتابع وزير التربية والتعليم، أن أسئلة الاختيار من متعدد مختلفة في الشكل والتقييم وبالتالي لا حاجة للتساؤل عن عدد الأسئلة وطريقة توزيع الدرجات عليها، مؤكدا أن هذه المعلومات لا تضيف أي جديد عن ما سبق إعلانه، مشيرا إلى أنه سيتم عقد الإمتحانات بالنظامين الورقي والإلكتروني.