سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 15-6-2021 في مصر

شهدت أسعار الذهب استقرارًا في السوق المحلية اليوم، الثلاثاء 15 يونيو، وذلك بعد أن تراجعت أسعار الذهب في مصر في منتصف المعاملات اليومية أمس بمقدار تراوح بين 8 إلى 10 جنيهات في الجرام، ليسجّل جرام الذهب عيار 21 اليوم نحو 798 جنيهًا بدلًا من 807 جنيهات بفارق 9 جنيهات.

وترصد «الوطن»، متوسط سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم، فضلًا عن أسعار عياري 24 و18 والجنيه الذهب في محال الصاغة، وفقًا للأسعار التي وردت صباح اليوم، استمرارًا لسلسلة الأخبار التي تغطي قطاع الاقتصاد وتقدمها للقارئ على مدار الساعة.

سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم

يتراوح سعر الذهب عيار 24 المعروف بالذهب البندقي اليوم الاثنين بين 910 و912 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم

ويتراوح سعر الذهب عيار 21 الأكثر مبيعًا في السوق المصرية اليوم الاثنين، بين 796 و798 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم

ويتراوح سعر الذهب عيار 18 اليوم الاثنين بين 682 و684 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب اليوم

تراوح سعر الجنيه الذهب، في البورصات العالمية، بين 6368 إلى 6384 جنيهًا.

سعر كيلو الذهب

وسجل سعر كيلو الذهب نحو 909.714 إلى 912,000 جنيه.

وكان إيهاب واصف نائب رئيس شعبة الذهب في الغرفة التجارية، قال إنّ الارتفاع في سعر الذهب دائمًا ما يكون سببه سعر البورصة العالمية، وسعر صرف الجنيه أمام الدولار، إضافة إلى عوامل العرض والطلب في السوق المحلية.

يذكر أنّ البنك المركزي المصري، أعلن ارتفاع رصيد الذهب في مكونات الاحتياطي الأجنبي لمصر، بمقدار يصل إلى 500 مليون دولار تقريبا؛ وارتفع من نحو 3.705 مليار دولار في إبريل 2020، إلى نحو 4.12 مليار دولار في نهاية الشهر الماضي.