جامعة كفر الشيخ.. كاميرات لمراقبة الطلاب أثناء امتحانات الترم الثاني

يؤدي الآلاف من طلاب جامعة كفر الشيخ، امتحانات الفصل الدراسي الثاني وسط إجراءات احترازية مشددة وتوفير الكمامات والمطهرات، كما وضعت مختلف الكليات، كاميرات مراقبة، لمتابعتهم خلال أداء الامتحانات، فضلاً عن وضع بوابات إلكترونية على مداخل الكليات وتوفير كواشف حرارية، لقياس درجة حرارة الطلاب قبل دخولهم الامتحانات، بالإضافة إلى تطبيق مسافات التباعد الاجتماعي بين الطلاب حرصا على حياتهم وخوفا من انتشار فيروس كورونا.

جامعة كفر الشيخ.. طلاب يعتذرون عن أداء الامتحانات خوفا من كورونا

وأعلنت جامعة كفر الشيخ، اعتذار نحو 30 طالبا بمختلف الكليات، عن أداء الامتحانات الترم الثاني، خوفا من انتشار فيروس كورونا، وتقدم الطلاب بطلبات اعتذار رسمية عن أداء الامتحانات، تخوفا من انتشار فيروس كورونا، حيث يؤدي الطلاب امتحاناتهم بـ12 كلية، فيما لم تبدأ امتحانات الكليات الطبية بعد.

جامعة كفر الشيخ.. تواجد عمداء الكليات في الامتحانات

فيما أعلن الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، تواجد عمداء كليات الجامعة، أثناء الامتحانات، لمراقبتها والتأكد من سيرها بانتظام فضلا عن متابعة أعمال التعقيم والتطهير قبل بدء اللجان الامتحانية وبعد الانتهاء منها، حيث يؤدي طلاب بعض الكليات الامتحانات فترتين صباحية ومسائية.

جامعة كفر الشيخ: رفع حالة الطوارئ بالمستشفى الجامعي

كما أعلنت جامعة كفر الشيخ، عن رفع حالة الطوارئ بالمستشفى الجامعي، ومستشفى الطلبة، وذلك لاستقبال الطلاب خلال الامتحانات حال تعرض أي منهم لوعكات صحية، كما تستقبل المستشفى الطلاب حال الشعور بأعراض فيروس كورونا، فيما خصصت الجامعة، فرقا طبية للمرور على اللجان الامتحانية للتأكد من سلامة الطلاب، وتطبيق الإجراءات الاحترازية.

جامعة كفر الشيخ: ضبط حالات غش

فيما أعلنت جامعة كفر الشيخ، عن ضبط عددا من حالات الغش، خلال امتحانات الفصل الدراسي الثاني، حيث جرى ضبط نحو 25 حالة غش من قبل الطلاب، كشفتهم كاميرات المراقبة، وجرى اتخاذ إجراءات قانونية ضدهم.