سيارة نصف نقل تسير على قضبان السكة الحديد في مطروح (صورة)

تداول عدد من العاملين في قطاع قطارات السكة الحديد، عبر موقع التواصل الإجتماعي الشهير «فيس بوك»، إحدى الصور لسيارة نصف نقل تسير على قضبان السكة الحديد.

وتنشر «الوطن» صورة سيارة النقل بيضاء اللون التي تسير على القضبان الحديدية للسكة الحديد في نفس مسار القطارات، وذلك بالقرب من أحد المزلقانات في محافظة مطروح.

العاملون في السكة الحديد غاضبون من مخالفات المركبات

وأبدى عدد من العاملين في قطاع السكة الحديد سواء فنيين مزلقانات أو العاملين داخل القطارات غضبهم الشديد من جراء تلك الممارسات غير المسؤولة، والتي من شأنها أن تتسبب في وقوع العديد من الحوادث.

«السكة الحديد» تحذر قائدي المركبات من عدم الالتزام بقواعد المرور

وفي سياق متصل، كانت الهيئة القومية لسكك حديد مصر حذرت سابقاً قائدي وسائقي المركبات في حالة عدم الالتزام بكافة تعليمات المرور، وذلك أثناء عبور مزلقانات السكة الحديد، والتي من الممكن أن تؤدي ذلك إلى عواقب وخيمة بالإضافة إلى وقوع الكثير من الحوادث، وهو ما يعرض حياة الكثير من المواطنين للخطر.

الهيئة: مخالفات قائدي المركبات تعرض حياة الكثيرين للخطر

وأوضحت الهيئة أن عدم التزام قائدي المركبات بجميع القواعد المحددة للمرور، حيث من أبرزها السير في عكس الاتجاه أثناء عبور مختلف المزلقانات، وهو الذي يعرض حياتهم وسلامتهم للخطر، بسبب ما ينتج عن اصطدام القطارات بهم خلال عبور المزلقانات.

الهيئة: عدم الالتزام بالسرعة المقررة يؤدي إلى نتائج وخيمة

وأضافت هيئة السكة الحديد إلى أن عدم إلتزام سائقي مختلف المركبات بالسرعة المقررة عند الدخول على المزلقانات، من الممكن أن يؤدي إلى نتائج وخيمة، وعلى سبيل المثال اقتحام بوابات المزلقانات، وحدوث تلفيات، أو الحوادث التي تعرض حياة الكثيرين للخطر.