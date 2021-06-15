«زراعة أسوان»: توريد 125 ألف إردب قمح

أعلن المهندس محمد محمدين، وكيل وزارة الزراعة بأسوان، أن محافظة أسوان انتهت من توريد 125 ألف إردب من محصول القمح إلى الصوامع والشون على مستوى المحافظة في مراكزها الـ5 «أسوان، دراو، كوم أمبو، نصر النوبة، إدفو».

وتابع وكيل وزارة الزراعة بأسوان، أن إجمالي المساحة المنزرعة من محصول القمح بلغت 104 آلاف فدان على مستوى المحافظة، لافتا إلى أنه متبقي نحو 5 آلاف أردب من القمح ينتظر توريدها إلى الصوامع والانتهاء من توريد كافة المحصول خلال هذا العام، والوصول إلى أعلى معدل توريد بالصوامع.

انتظام أعمال التوريد

وأكد محافظ أسوان اللواء أشرف عطية، انتظام أعمال توريد واستلام القمح للموسم الحالي 2021، وذلك في ظل التسهيلات العديدة التي يتم تقديمها على مستوى قرى ومدن ومراكز المحافظة، وتم وضع خطة مسبقة، بالتنسيق مع مديريات التموين والزراعة، لتوفير الوقت والجهد على المزارعين، من خلال تشكيل لجنة لتنفيذ هذه الخطة لمتابعة عمليات استلام وتوريد القمح في بداية ونهاية الموسم.

وشدد اللواء أشرف عطية على أهمية المتابعة الميدانية من قبل أعضاء اللجنة لضمان استمرارية الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية أثناء عمليات الاستلام والفرز، مع التحقق التام من جودة الأقماح الموردة، ومراقبة حالة التخزين بأماكن التسليم من الصوامع والشون والبنكر.

توفير مناخ تنافسي للمزارعين

ولفت المحافظ إلى أنه توجد توجيهات لكافة الجهات المختصة لتوفير مناخ تنافسي للمزارعين، لتشجيعهم وحثهم على توريدأكبر كمية ممكنة من المحصول الاستراتيجي، وتجاوز المستهدف هذا العام والمتوقع له نحو131 ألف طن حتى نهاية موسم الحصاد، بزيادة 80% عن العام الماضي، نظراً لزيادة المساحات المنزرعة من القمح هذا العام، والتي وصلت إلى 104 آلاف فدان، خاصة وأن الدولة لا تدخر جهداً في تقديم كافة الإمكانيات اللازمة للحصول على أعلى إنتاجية للفدان.