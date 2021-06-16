حظك اليوم الأربعاء 16-6-2021 برج الجوزاء على الصعيدين المهني والعاطفي

مولود برج الجوزاء يتسم بالذكاء وأبرز عيوبه التردد، وفي إطار الخدمات اليومية والمتنوعة التي تقدمها «الوطن» نستعرض حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

الوضع الفلكي دقيق.. حاول أن تكون صبورا وأن تشرح رغباتك بهدوء.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

القمر في وضع معاكس.. تجنب المشادات العنيفة خاصة مع العائلة والأحباب.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنانة فاتن حمامة، ويوافق تاريخ ميلادها 27 مايو.