حظك اليوم الثلاثاء 15-6-2021 برج العقرب على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج العقرب لديه شخصية غيورة، لا يحب أن يقترب أحد من الاشخاص المقربين منه، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

القمر والمريخ في وضع معاكس وعليك أن تتعامل بود وسيساعدك ذلك على تخطي خلافاتك مع البعض.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي دقيق وقد يولد بعض المشاكل والتراجع النفسي وعليك اليوم أن تكون أكثر تحكّما في انفعالك.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنان أحمد فهمي، ويوافق تاريخ ميلاده 6 نوفمبر.