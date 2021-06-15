كيفية حجز تذاكر أتوبيسات «Brt»: تعمل على الطريق الدائري

انتشر الحديث عن أتوبيسات Brt خلال الساعات الماضية، وذلك منذ إعلان وزير النقل، كامل الوزير، عن خطة الحكومة المصرية لتخصيص سيارات مرورية للنقل السريع على الطريق الدائري بدلًا من الميكروباصات

وأكد وزير النقل، في تصريحات له، أنه بعد انتهاء تطوير الطريق الدائري، سيتم حظر أو منع وقوف الميكروباص أعلى الطريق لتحقيق السيولة المرورية به.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» في السطور الآتية، وفي إطار ما تقدمه للقارئ من خدمات على مدار الساعة، أبرز معلومات عن تلك المنظومة، حسبما أوردها موقع شركة «مرسيدس بنز» العالمية التي تنتج هذا النوع من الحافلات وكيفية حجز التذاكر بها.

كيفية حجز التذاكر بأتوبيسات Brt

تتاح تذاكر هذه الأتوبيسات خارج الحافلة بنظام الحجز المسبق في المحطات، لتقليل الوقت الذي تقضيه في المحطات وبالتالي يوفر أوقات سفر أكثر كفاءة، ويمتاز نظام النقل السريع بمرونة كبيرة من حيث اختيار وفحص التذاكر.

يذكر أن وزارة النقل أعلنت أنها ستبدأ في تشغيل أتوبيس «BRT» اعتبارًا من العام المقبل، بعد استكمال البنية التحتية والمعلوماتية التي تشمل تخصيص حارات ومحطات وكاميرات مراقبة تمهيدًا لدخولها الخدمة.

ومن المنتظر أن تسير الأتوبيسات على الطريق الدائري وبين مترو عدلي منصور ومطار القاهرة، وستسير دون توقف متكرر ولكن في محطات متباعدة، مع تخصيص حارتين لأتوبيسات «BRT bus» وإنشاء محطات لها.

وستكون الحارتان المخصصتان للأتوبيسات في داخل الطريق الدائري وليس على الأطراف، وستخصص حارات الأتوبيسات الجديدة أيضًا لسيارات الإسعاف والمطافئ.

وتعمل أتوبيسات BRT على الطاقة الكهربائية، ولا تعتمد على الوقود التقليدي، وتتسع لحوالي 170 راكبًا للأتوبيس المزدوج.

وستخضع الأتوبيسات لوسائل مراقبة لمنع أي سيارات من المرور في حاراتها، كذلك تحتوي على اتصال مع غرف التحكم لمتابعة الأتوبيسات، ومن ثم يمكنها الاتصال بالإشارات الذكية لإعطائها أفضلية المرور على الطرق.