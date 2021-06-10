تعليم كفر الشيخ: لا شكاوى من امتحانات الشهادة الإعدادية 

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية على مستوى الإدارات التعليمية بالمحافظة، في يومها الأخير، حيث أدى نحو 57 ألف و676 طالباً وطالبة امتحان مادة الدراسات الاجتماعية، اليوم الخميس، في 353 لجنة، موزعة على 13 إدارة تعليمية، وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا.

وأشاد محافظ كفر الشيخ بالطلاب وبالمشاركين في الامتحانات، لالتزامهم بالإجراءات الاحترازية، وبتعاون مديرية الأمن، بتوجيهات اللواء خالد العزب، مدير أمن كفر الشيخ، وقيادات مديرية التعليم، بإشراف الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، وتعاون الأطقم الطبية بمديرية الصحة، ومتابعة الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة، ومرفق إسعاف كفر الشيخ، برئاسة الدكتور أحمد الجنزوري، مدير المرفق.

وأوضحت الدكتورة بثينة كشك أن طلاب وطالبات الشهادة الإعدادية أدوا الامتحان في مادة الدراسات الاجتماعية، فترة واحدة لمدة ساعتين، مؤكدةً أنه تم تطبيق كافة الإجراءات الوقائية الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد بجميع اللجان، تنفيذاً لتعليمات محافظ كفر الشيخ، حرصاً على سلامة الطلاب والمراقبين، خاصةً ارتداء الكمامة، والحفاظ على المسافات بين الطلاب، وأضافت أن غرفة العمليات بالمديرية لم تستقبل أي شكاوى من الطلاب أو أولياء أمورهم، وأن الامتحان جاء في مستوى الطالب المتوسط.

وأضافت وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ أن أعمال تصحيح أوراق الإجابات بدأت بالفعل، وسيجري إعلان النتيجة فور الانتهاء من التصحيح، واعتمادها من محافظ الإقليم.