حظك اليوم الأربعاء 16-6-2021 برج العذراء على الصعيدين المهني والعاطفي

يعتبر برج العذراء من الأبراج التي تتمتع بالجسد القوي والمرونة الكبيرة، وتحمل التعب والإرهاق والضغوط في العمل.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

القمر في برجك يجعلك جاهزا لاتخاذ قرارات صائبة.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

تكسب الإعجاب ببساطة وتميل اليوم نحو الاهتمام بمظهرك.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنان وائل كفوري، ويوافق تاريخ ميلاده 14 سبتمبر.