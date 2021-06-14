حظك اليوم الإثنين 14-6-2021 برج العذراء على الصعيدين المهني والعاطفي
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الوطن
12:02 ص | الإثنين 14 يونيو 2021
حظك اليوم برج العذراء
يتميز مولود برج العذراء بكونه كثير القلق على الأشخاص المقربين منه، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.
حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني
اليوم اعمل في صمت وتجنب الفخر والزهو بنفسك.
حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي
التنافر بين القمر وزحل بمنزلي الصحة يطالبك ألا تبدد جهودك وحاول أن توظفها فقط فيما يعود عليك بالفائدة.
ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنان خالد النبوي، ويوافق تاريخ ميلاده 12 سبتمبر.