8 أفلام تنتظرها السينمات الأيام المقبلة.. آخرها «العارف»

ينتظر عشاق السينما عودة النجوم إلى دور العرض، ومن المقرر طرح عدد من الأفلام خلال الفترة المقبلة من أبرزها..

- فيلم «الأنس والنمس»

يعود الفنان محمد هنيدي إلى السينما بفيلم الإنس والنمس، إلا أن تم تأجيل طرحه بسبب انتشار فيروس كورونا، ويدور الفيلم في إطار كوميدي لايت عندما يتعرض شاب فقير يعمل في وظيفة حكومية للوقوع في مشاكل وعقبات بسبب مهنة والده.

- فيلم «أشباح أوروبا»

بطولة هيفاء وهبي، الذي كان من المقرر طرحه في موسم عيد الفطر إلا أنه تم تأجيله في آخر وقت بسبب قرارات مجلس الوزراء بإلغاء حفلتي الساعة التاسعة ومنتصف الليل، وتنافس هيفاء من خلال الفيلم بتجربة كوميدية جديدة مع المخرج محمد عبد الرحمن حماقي، ومن تأليف كريم فاروق، ويشاركها بطولة العمل أحمد الفيشاوي ومصطفي خاطر .

- فيلم «مش أنا»

من بطولة تامر حسني وماجد الكدواني الذي من المقرر طرحه بدور العرض يوم 23 يونيو المقبل، ويقدم من خلاله تامر تجربة كوميدية جديدة.

- فيلم «البعض لا يذهب للمأذون مرتين»

بطولة كريم عبد العزيز ودينا الشربيني الذي يطرح بدور العرض يوم 7 يوليو، وذلك بعد فترة كبيرة من التأجيلات الخاصة بالعمل، وتدور أحداث الفيلم عبر صراعات وخلافات البطل مع زوجته الأولى، التي تطلب منه الطلاق لكنه يرفض، ثم يقابل دينا الشربينى بالصدفة ويقع فى حبها وتجعله يذهب للمأذون للمرة الثانية ويتزوجها وتدور الأحداث فى إطار كوميدى اجتماعى.

- فيلم «موسى»

للمخرج بيتر ميمي، والذي يعتبر تجربة مختلفة بالنسبة للسينما المصرية، للمرة الأولى تدور أحداث فيلم مصري حول إنسان آلي، ويعتمد على تقنيات حديثة فيما يتعلق بالمؤثرات البصرية.

- فيلم «العارف»

للمخرج أحمد علاء الديب، وبطولة أحمد عز، ومن المقرر طرحه بدور العرض يوم 12 من شهر يوليو المقبل، بعد تأجيله أكثر من مرة، بسبب فيروس كورونا، وهو أول فيلم مصرى يتم تصويره بين 4 دول هى «مصر وإيطاليا وبلغاريا وماليزيا».

- فيلم «قمر 14»

والذي يشارك في بطولته مجموعة كبيرة من النجوم من بينهم خالد النبوي، شيرين رضا، أحمد الفيشاوي، غادة عادل وخالد أنور، ومن المقرر أن يطرح خلال الأيام المقبلة في صيف 2021.

- فيلم «30 مارس»

للمخرج أحمد خالد موسى، الذي تم تأجيل عرضه بعد ما كان من المقرر طرحه في نهاية العام الماضي، ويشارك في بطولته أحمد الفيشاوي، دينا الشربيني، خالد الصاوي وصبري فواز.