أحمد فهمي عن فيلم «العارف»: أحمد عز فنان كبير واستفيد من خبرته وجمهوره

تصدر فيلم العارف، محرك البحث «جوجل» ومواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات القليلة الماضية، ويُعد الفنان أحمد فهمي، واحد من أبطال الفيلم، حيث يُغير فهمى جلده بشكلٍ كامل، إذ يبتعد عن الكوميديا التي اشتهر بها.

وقال فهمي: «سعيد بطرح العمل خلال الفترة المقبلة بدور العرض، ومتحمس لتلك التجربة التي عملت عليها لفترة طويلة، وأهم من شجعني على ذلك بطل العمل أحمد عز، حيث أنني أقدم الفيلم معه، فهو في النهاية فيلم أحمد عز، وأنا استفيد بخبرة وجمهور عز فقط».

وبشأن موعد عرض فيلم العارف فى السينمات، أوضح فهمى فى تصريح لـ«الوطن»: «أنا مش بعيد.. الدور على مين؟.. العارف.. يوم 14 يوليو في السينمات».

فيلم العارف، من بطولة النجوم أحمد عز، وأحمد فهمي، ومحمود حميدة، ومصطفى خاطر، وكارمن بصيبص، وركين سعد، وهو من تأليف محمد سيد بشير، وإخراج أحمد علاء.

فيلم العارف.. 14 يوليو في السينمات

يشار إلى أن مصادر مقربة من أحمد فهمى وزوجته هنا الزاهد، قالت فى تصريحات لـ«الوطن»، إن ما أثير بشأن اختراق صفحتى الفنان وزوجته، على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك والذى أثار جدلاً واسعًا عبر موقع التواصل الاجتماعي، غير حقيقى، وإنما جزء من الحملة التسويقية لفيلم «العارف» للفنان أحمد عز.

ويترقب قطاع كبير من الجمهور، موعد صدور فيلم العارف، للفنان أحمد عز والفنان أحمد فهمي، وبخاصة مع تأجيل طرحه لفترة طويلة بسبب جائحة فيروس كورونا، وهو ما كشفه الفنان محمود حميدة، على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، «فيس بوك».

وقال حميدة: «إن الهاكر مش بس يقدر يخترق خصوصيتك.. ده قادر يفهم كل طباعك وده اللي بيخليه أقوى تهديد في العالم».