ضبط فني معمل «نصب» على مريضة في قيمة التحاليل بالدقهلية

اتهم شخص مسن بالمعاش، فني تحاليل طبية في محافظة الدقهلية بالنصب عليه في قيمة التحاليل، وحرر محضراً بإدارة تأمين المستشفيات الحكومية، ضد فني تحاليل، وذلك لقيامه بالنصب على شقيقته المحجوزة بمستشفى الباطنة التخصصي جامعة المنصورة، وتحصل منها على مبلغ 2300 جنيه، نظير إجراء بعض التحاليل الطبية المطلوبة منها وغير متوفرة بالمستشفى، إلا أن مقدم البلاغ اكتشف أن تكلفة تلك التحاليل لا تتعدى 300 جنيه، وبضبط المبلغ عنه اعترف بارتكاب الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.

اتهام فني معمل تحاليل طبية بالنصب على مريضة

تلقى اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطاراً من اللواء مصطفى كمال، مدير مباحث الدقهلية، يفيد بورود محضر لمأمور قسم شرطة أول المنصورة رقم 2 أحوال إدارة تأمين المستشفيات الحكومية، يتضمن بلاغ المدعو «السعيد م. أ.»، 63 سنة، بالمعاش، ومقيم قرية الأورمان دائرة مركز طلخا، لتضرره من المدعو «أحمد م. أ.»، 29 سنة، حاصل على معهد فني صناعي، ويعمل فني تحاليل بمعمل خاص، ومقيم بشارع قناة السويس دائرة قسم ثاني المنصورة، لقيامه بالنصب على شقيقته المدعوة «أنهال م. أ.»، المحجوزة بمستشفى الباطنة التخصصي.

تحاليل قيمتها 300 جنيه وحصل على 2300 جنيه

وأكد المبلغ، في محضره، أن المبلغ عنه تحصل على مبلغ 2300 جنيه من شقيقته، نظير إجراء بعض التحاليل الطبية المطلوبة منها وغير متوفرة بالمستشفى، واكتشافه أن تكلفة تلك التحاليل لا تتعدى قيمتها 300 جنيه، وعند حضوره لتسليمها قام بالإبلاغ.

وبمواجهة المتهم في محضر الشرطة اعترف بارتكاب الواقعة، وتم قيد المحضر برقم 5097 لسنة 2021 إداري قسم شرطة أول المنصورة، للعرض على النيابة العامة لاستكمال الإجراءات.