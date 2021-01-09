استشاري تحاليل طبية: «الفاست فود» من أسباب ضعف مناعة الأطفال

قال الدكتور عبدالهادي مصباح، استشاري المناعة والتحاليل الطبية، إن الإجراءات التي اتخذت للتصدي لفيروس كورونا جيدة، خاصة استمرار الدراسة عن بُعد، نظرا لعدم القدرة على السيطرة على الأطفال في المدارس في ظل هذا الوباء، ولا سيما السلالة الجديدة سريعة الانتشار، وتصيب أكثر من فرد في العائلة الواحدة، ولا ينبغي الاعتماد على وعي المواطنين، ومنهم الأطفال، حيث يمكن أن ينقلوا العدوى للمدرسين أو لعائلتهم.

ارتداء الأطفال للكمامة

وأضاف مصباح، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «اليوم»، المذاع على شاشة قناة «DMC»، وتقدمه الإعلامية سارة حازم، أنه يجب تعليم الأطفال الإجراءات الاحترازية عند خروجهم، ويمكن للأطفال من فوق 8 سنوات ارتداء الكمامة، وتعليمه الطريقة الصحيحة لغسل اليدين، وعدم تعرضه للأماكن المزدحمة، كما يفضل أخذه للقاح الإنفلونزا.

تناول الخضار الطازجة والمشويات

وعن طرق تقوية المناعة للأطفال، أكد استشاري المناعة والتحاليل الطبية أن أسلوب الطعام لدى الطفل مهم للغاية، وسوء التغذية المتمثل في "الفاست فود" والمقرمشات، يشكل عامل سيء لجهاز المناعة، ولا بد من الإكثار في تناول الفواكهة والخضروات، والحبوب، مثل القمح والمكسرات وياميش رمضان، حيث تعد من مضادات الأكسدة القوية للغاية، إضافة للبليلة والشوفان، وينصح بأن يكون الطعام في حالة مشوية أو مسلوقة، وتناول الخضراوات الطازجة، ومعلقة من العسل يوميا، تقوي مناعة الطفل.

الرياضة والنوم مبكرا لتقوية المناعة

وأشار مصباح، إلى أن التوت والكرنب والبقدونس والبروكلي والفلفل الأخضر وقرع العسل والجوافة والليمون من شأنها تقوية المناعة، إضافة للنوم فترات كافية ليلا، وممارسة الرياضة بانتظام.