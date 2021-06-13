أكرم حسني وهيفاء وهبي يعلنان طرح دويتو بعنوان «لو كنت»

أعلن النجم أكرم حسني، والفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، طرح دويتو غنائي، هو العمل الأول الذي يجمع بينهما، وسيطرح من خلال فيديو كليب مصور يحمل عنوان «لو كنت».

الأغنية من كلمات وألحان أكرم حسني، توزيع تومه، إنتاج أيديلوجي للإنتاج الفني والإعلامي، إخراج حسام الحسيني، ومدير التصوير أحمد بشاري.

ونشر أكرم حسني وهيفاء وهبي على حساباتهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بوستر كليب «لو كنت»، مع توقعات بطرح الكليب غدا الاثنين.

جدير بالذكر، أن أكرم حسني أطلق صباح اليوم، هاشتاج #لو_كنت مع صورة جديدة له وتعليق عليها «لو كنت شكل هندسي كنت هميل للانحراف» بالتزامن مع نشر الفنانة هيفاء وهبي صوره جديدة معلقه عليها «لو كنت عين مغمضه كنت أبقي برضه شايفة» بنفس الهاشتاج.

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولاً على تويتر ليصبح رقم 3 في مصر ورقم 1 في لبنان بالإضافة لتصدر نفس الهاشتاج باللغة الانجليزية للمركز الخامس.

وقام عدد من نجوم الفن بمشاركة هاشتاج «لوكنت» أبرزهم، الفنانين أحمد فهمي، كريم فهمي، أحمد أمين، شيكو، هشام ماجد، آيتن عامر، مصطفى خاطر، محمد أنور، سلمى أبو ضيف، والمطرب أحمد فهمي، ومدير التصوير أحمد بشاري «شيكو» وميريهان حسين، والمنتج كريم أبو ذكري والموسيقار الشهير نادر حمدي.

يذكر أن الفنان أكرم حسني، يجهز فيلمه الجديد «العميل صفر» من بطولة الفنانة نيلي كريم وتأليف وائل عبد الله.

وكان الفنان أكرم حسني، شارك في بطولة مسلسل رجالة البيت الذي عُرض في رمضان 2020، وتدور أحداثه حول انتقال كلا من «تيمون وبومبا» للإقامة في منزل جدهما، وهناك يفاجآن بأن عليهما تحمل المسؤولية كاملة، وفي الوقت نفسه خوض العديد من التحديات والمواقف بالغة الصعوبة.