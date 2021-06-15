مصدر يكشف حقيقة إصابة الأنبا تكلا أسقف دشنا بفيروس كورونا: بصحة جيدة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أنباءً عن إصابة الأنبا تكلا أسقف دشنا وتوابعها بفيروس كورونا، الأمر الذي تسبب في مخاوف كبرى على صحة الأسقف صاحب الـ61 عاماً، بينما زادت المخاوف أيضاً على المخالطين له نظرا لترأسه القداس الإلهي منذ يومين.

حقيقة إصابة الأنبا تكلا أسقف دشنا وتوابعها بفيروس كورونا

وقال مصدر بمطرانية دشنا وتوابعها للأقباط الأرثوذكس، إن الأنبا تكلا أسقف دشنا وتوابعها بحالة صحية جيدة، نافيًا ما تردد حول إصابة الأنبا تكلا أسقف دشنا وتوابعها بفيروس كورونا.

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الأنبا تكلا قد قام منذ يومين بترقية كل من الشماس مينا سعد وموسي قيصر وهدرا عبد الملاك إلى رتبة الدياكونية، استعدادا لرسامتهم في درجة القسيسية بعد أسبوع.

حال المخالطين في أحدث ظهور للأنبا تكلا أسقف دشنا وتوابعها

وأوضح أن جميع الحاضرين لتلك الترقية من الآباء الأجلاء القمص بولس متري والقمص مكسيموس شفيق والقمص أرسانيوس ملواني والقمص أنجيلوس ميخائيل والقمص رافائيل شاكر والقمص أبرام شحاتة والقمص مكاري حلمي والقمص بولا نادر والقس سيلا لطفي والقس أباكير بقطر، جميعهم بصحة جيدة.

من هو الأنبا تكلا أسقف دشنا؟

جدير بالذكر أن الأنبا تكلا أسقف دشنا وتوابعها، قد سيم راهبا في 15 ديسمبر 1985، وهو من أبناء دير الأنبا باخوميوس بحاجر إدفو، ورسم أسقفًا في 26 مايو 1991، أي قضى 30 عاما أسقفا.