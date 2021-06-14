نجوم الفن يساندون هنا الزاهد بعد مرض والدتها

دعم عدد كبير من الفنانين الفنانة هنا الزاهد، بعد خضوع والدتها لعملية جراحية منذ عدة أيام.

هنا الزاهد تتحدث عن والدتها

وكشفت الفنانة هنا الزاهد عن خضوع والدتها لعملية جراحية، وكتبت عبر صفحتها الخاصة بموقع «فيسبوك»، قائلة: «انتي ملاكي، انتي بتفكرينى بالخير اللي موجود في العالم دا، وبتلهميني أن أكون في أفضل حالاتي، القلب الطيب، الروح الطاهرة، شكرا على كل حاجة، جه الوقت اللي أقولك أنك أحسن أم أي حد يقدر يتمناها، تحسني بسرعة حبيبتي».

هذا المنشور جعل عدد كبير من الفنانين يتفاعلون معها، ويتمنون الشفاء لوالدتها، كان أولهم الفنان شيكو الذي كتب لها تعليقا، قال فيه: «إن شاء الله تقوم بالسلامة».

وكتبت الفنانة أيتن عامر: «ربنا يشفيها يا رب»، وانضم إليهم الفنان حسني شتا، الذي علق قائلا: «ألف سلامة»، بالإضافة إلى الفنان أحمد سلطان الذي كتب: «ربنا يشفيها ويقومها بالسلامة ويطمنكم عليها».

يذكر أن الفنانة هنا الزاهد كانت قد كشفت عن خضوع والدتها لعملية جراحية من خلال خاصية الاستوري، عبر صفحتها الخاصة بموقع «انستجرام»، قالت فيها: «أرجو الدعاء لوالدتى بالشفاء العاجل فانها اليوم تقوم باجراء عملية هامة فنأمل بالخروج منها سالمة إن شاء الله».

وشاركت هنا الزاهد في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل «النمر»، بجانب محمد إمام ومحمد رياض ونرمين الفقي وأحمد حلاوة وبيومى فؤاد وعلاء مرسي، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل.