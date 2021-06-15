أسعار غسالات الأطباق.. تبدأ من 3 آلاف جنيه

يبحث الكثيرين عن أسعار غسالات الأطباق في السوق المحلي، باعتبارها أصبحت واحدة من أهم الأجهزة الكهربائية التي يجب أن تتواجد في المنزل، لمساعدة الزوجة على تنظيف الأطباق بسهولة ويسر.

وتقدم «الوطن» في إطار الخدمات الإخبارية التي تقدمها لقرائها على مدار اليوم، أسعار غسالات الأطباق كما وردت في عدد من مواقع التسوق الإلكتروني العالمية، والتي جاءت كالآتي:

أسعار غسالات الأطباق

غسالة أطباق فريش الفوريرة أبيض 3000 جنيه.

غسالة أطباق وايت ويل 12 فردا ستانلس 5900 جنيه.

غسالة أطباق بيكو 14 فردا 6 برامج فضي 5840 جنيها

غسالة الأطباق بيكو 10 أفراد 5 برامج فضي 4300 جنيه.

غسالة الأطباق براندت 12 فردا 3 برامج أبيض 5840 جنيها.

غسالة الأطباق انديست 10 أفراد 8 برامج فضي 6580 جنيها.

غسالة الأطباق تورنيدو 60 سم 12 فردا 6 برامج 5800 جنيه.

غسالة الأطباق اريستون 10 أفراد 7 برامج فضي 6525 جنيها.

غسالة الأطباق أريستون 10 أفراد 8 برامج فضي 6696 جنيهاا.

غسالة أطباق أريستون 45 سم 10 أفراد 7 برامج 6599 جنيها.

غسالة الاطباق وايت بوينت 10 أفراد فضي 10 لتر 4295 جنيها.

غسالة الأطباق أنديست 45 سم 10 أفراد 10 برامج 6399 جنيها.

غسالة الأطباق وايت ويل ديجيتال 12 فردا 5 برامج 5750 جنيها.

غسالة الأطباق وايت بوينت 12 فردا فضي 6 برامج 5630 جنيها.

غسالة الأطباق وايت بوينت 10 أفراد فضي 7 برامج 5400 جنيه.

غسالة الأطباق وايت ويل ديجيتال 10 أفراد 7 برامج 5555 جنيها.

غسالة الأطباق وايت بوينت 10 أفراد فضي 6 برامج 4950 جنيها.

غسالة الأطباق أوشن 60 سم 12 فردا 9 برامج فضي 6555 جنيها.

غسالات أطباق بيكو 45 سم 10 أفراد 5 برامج فضي 4300 جنيها.

غسالة الأطباق تورنيدو 45 سم 10 أفراد رقمية سيلفر 4600 جنيه.

غسالة الأطباق وايت بوينت ديجيتال 12 فردا 9 برامج 5825 جنيها.

غسالة الأطباق وايت بوينت 12 فردا ديجيتال +9 برامج 5630 جنيها.

غسالة أطباق وايت بوينت 10 أفراد فضي 4040 جنيها.

غسالة أطباق وايت بوينت 13 فردا بـ 4 برامج 4999 جنيها.