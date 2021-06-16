تفاصيل مدرسة المياه الفنية الجديدة بالإسكندرية.. «تعيين فوري»

تستعد مدينة الإسكندرية، لاحتضان مدرسة المياه الفنية، التي تشكل نقلة نوعية في التعليم الفني لدى أبناء المدينة الساحلية، كونها توفر فرصة عمل مباشرةً بمجرد تجاوز المرحلة الدراسية التي تقدر بـ3 سنوات خلال التعليم الثانوي.

مدرسة المياه بالإسكندرية: توقيع البروتوكول قريباً

كشف الدكتور محمد سعد، مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، مساء أمس الثلاثاء، عن تفاصيل مدرسة المياه بالإسكندرية، والتي من المقرر توقيع بروتوكول التعاون بين مديرية التربية والتعليم مع شركتى مياه الشرب والصرف الصحى بالإسكندرية بحى العامرية، لإنشاء تلك المدرسة.

مدرسة المياه بالإسكندرية تتخصص في تخريج الفنيين

وأوضح سعد، خلال مؤتمر صحفي داخل نقابة الصحفيين بالإسكندرية، أن مدرسة المياه المزمع إنشاؤها في الإسكندرية، هي مدرسة فنية متخصصة لتخريج فنيين للعمل فى شركة مياه الشرب والصرف الصحى، حيث سيتم العمل بنظام الدبلوم الفنى 3 سنوات.

تعيين فوري لخريجي مدرسة المياه بالإسكندرية

وأكد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، أن أبرز ما سوف يميز مدرسة المياه بالإسكندرية، هي ما تحمله لخريجيها من حيث فرص التعيين الفورية في إحدى الشركتين، وذلك فور التخرج.

تفاصيل الدراسة في مدرسة المياه بالإسكندرية

ولفت إلى أن نظام الدراسة في مدرسة المياه بالإسكندرية، سيتمثل في نظام التعليم بعد الإعدادي لمدة 3 سنوات مثل سائر الثانوية الفنية، على أن تكون مخصصة للطلاب الذكور فقط.

وأشار إلى أنها ستضم 25 طالبا في الدفعة الأولى، لضمان فرص تعيين، مؤكداً أنها فرصة للمرة الأولى في الإسكندرية بعد أن كانت المدرسة الوحيدة بمحافظة البحيرة.