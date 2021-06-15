«الصحة»: مصر الأفضل على العالم في مكافحة كورونا.. «الدول بتحقد علينا»

قال الدكتور محمد النادي، عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، إن اللجنة تعمل حاليًا على الترويج لعملية تلقي اللقاحات المضادة للفيروس، وحصول أكبر عدد من المواطنين على اللقاحات، كون ذلك هو طوق النجاة الوحيد لعدم تعرض مصر للموجة الرابعة والعمل على كسر المرض كما يحدث في دول العالم المتقدمة، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج «حضرة المواطن»، على شاشة «الحدث اليوم»، مع الإعلامي سيد علي.

وأضاف «النادي»، أن هناك هجوم غير مبرر على لقاح استرازينكا البريطاني، فاللقاح البريطاني يبلغ سعره 4 دولار، بينما لقاح موديرنا ولقاح فايزر الموجودان في الولايات المتحدة الأمريكية يبلغ أسعارهما الـ38 دولار، « فيه فرق سعر رهيب بين اللقاح الإنجليزي وبين اللقاح الأمريكي، ولكن هذا الفارق ليس في الجودة أو الفاعلية»، موضحًا أن مصر دائما ما تنادي لوجود لقاح متاح لجميع دول العالم، كي يُنجى العالم أجمع من هذه الجائحة.

وأشار عضو اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، إلى أننا لن ننجو من هذه الجائحة إذا طعمنا الوزير وتركنا الغفير، فلا بد من تطعيم الوزير والغفير في نفس الوقت، وكذلك تطعيم البلاد الغنية والفقيرة في نفس التوقيت، « العالم كله مفتوح على بعضه مينفعش أسيب فئة دون أخرى وإلا سيشكل باستمرار مصدر رعب ومصدر قلق ومصدر عدوى»، موضحًا أن مصر بالفعل من أفضل دول العالم في مجابهة كورونا إن لم تكن الأفضل.

وتابع: «هذا الأمر جاء بفضل الله، ثم بفضل الإدارة الحكيمة والقرارات الحازمة وتوافر الأدوية وتصنيعها بأيادي مصرية وفي شركات مصرية، إحنا حتى الآن واقفين على رجلينا، ومن أقل الوفيات في العالم، لكن نحن نُحارب، أي حاجة كان بتحصل، انجلترا تطلع تقول قفلنا الخطوط مع مصر، فيه إيه يا جماعة؟، مفيش حاجة حصلت، سوى أنها حرب معلنة على هذه البلد الكريمة، النهاردة بيبصولنا على أننا لسه مأخذناش اللقاح بصورة كبيرة».

وواصل عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد19»: «طب ما إحنا شغالين ونجتهد ونُطعم في البشر، ونحصل على مناعة القطيع، والحمد لله النتائج بتاعتنا على الأرض الواقع، وكل الناس شيفاه، موقعناش زي انجلترا ولا الهند ولا إيطاليا ولا انجلترا، لكنه حقد، التنافس الغير مش عاوزين نقول غير شريف لكن في الحقيقة الاجتهاد والتعب والمجهود اللي احنا بذلناه هو اللي يتحدث على أرض الواقع».