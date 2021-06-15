نقيب الجزارين: زيادة أسعار اللحوم في عيد الأضحى بنسبة 5%

أكد يوسف البسومي، نقيب الجزارين، أن هناك موسمين لارتفاع اللحوم في العام، الأول قبل شهر رمضان، والثاني قبل عيد الأضحى المبارك، بسبب زيادة الطلب، لافتًا إلى أن الزيادة الطبيعية.

انخفاض أسعار اللحوم بعد العيد

وأضاف «البسومي»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «حضرة المواطن» المذاع على فضائية «الحدث اليوم»، اليوم الثلاثاء، ويقدمه الإعلامي سيد علي، أن المخزون الاستراتيجي من اللحوم في مصر جيد وسيكفي المواطنين في عيد الأضحى المقبل، مبينًا أنه بعد العيد مباشرة سيتم انخفاض أسعار اللحوم مرة أخرى لقلة الطلب عليها.

زيادة أسعار اللحوم قبل عيد الأضحى «طبيعي»

وأكد نقيب الجزارين، أن أسعار اللحوم في عيد الأضحى تزداد بنسبة 5% فقط، متابعًا: «دي زيادة طبيعية مش كبيرة على الناس مع قرب عيد الأضحى، الناس بدأت تحجز الأضاحي، وفي طلب معقول على الحجز».

ويحتفل المسلمون بعيد الأضحى المبارك في شهر ذي الحجة كل عام، ويحضر المسلمون الأضاحي قبل حضور العيد من أجل تسمينها، وتوزيعها حسب الشرع «ثلاثة أجزاء».