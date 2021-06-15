خطوة بخطوة.. كيفية حصول الطلاب على معاش تكافل وكرامة

تقدم الحكومة المصرية عددًا من الدعم للطلاب في المراحل الدراسية المختلفة، منها المساعدات المالية الشهرية التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي بدءًا من مرحلة الحضانة وحتى المرحلة الثانوية، ولكبار السن فوق الـ 65 عامًا، من خلال برنامج تكافل وكرامة التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، والذي يوفر مساعدات مالية شهرية تصل قيمتها لـ 550 جنيه بالنسبة للأسرة التي بها 3 أفراد.

وفي هذا الصدد، تستعرض جريدة «الوطن» خلال السطور التالية في إطار الخدمات الإخبارية التي تقدمها لقرائها على مدار اليوم، خطوات اشتراك الطلاب في برنامج معاش تكافل وكرامة التابع لوزارة التضامن الاجتماعي:

المستندات لمطلوبة لاشتراك الطلاب في برنامج التكافل وكرامة

- صور بطاقة الرقم القومي سارية وعلى العنوان الحالي للأفراد 18 سنة فأكثر.

- صور قسيمة الزواج أو الطلاق.

- صور شهادة الميلاد لجميع أفراد الأسرة مميكنة (شهادة كمبيوتر) للأفراد أقل من 18 سنه.

- صورة من بطاقة التموين المميكنة مسجل عليها اسم مكتب التموين إن وجدت.

- قيد مدرسى لجميع الأطفال من 6 إلى 18 سنة وقيد طالب للمقيدين جامعيًا.

- صورة شهادة وفاة الزوج / الزوجة للأرامل.

- صورة شهادة الهجر أو ما يدل على الانفصال.

- صورة إقرار الوصاية للأيتام.

- صورة شهادة السجن لحالات سجن الأب أو الأم.

شروط الاشتراك في برنامج تكافل للطلاب

- استيفاء كافة بيانات التقدم للبرنامج بتفاصيل الاستمارة الدالة على الحالة الاجتماعية للأسرة.

- أن تكون حالة الأسر أو الأفراد المتقدمة تحت خط الفقر بناء على المعادلة الإحصائية المقررة .

- عدم التحصل على أي دخل شهري ثابت أو تقاضي أي معاش تأميني أو مساعدة ضمان اجتماعي شهرية.

أسباب تؤدى للإقصاء من برنامج التكافل والكرامة

امتلاك جرار زراعي أو سيارة أجرة أو نقل أو سيارة ملاكى موديل صنع بعد عام 2000.

امتلاك 3 رؤوس ماشية أو أكثر من أجل التجارة .

العمل في القطاع الخاص (بتأمين أو بدون تأمين سواء بالمكافأة لشاملة أو غيرها).

العمل بالحكومة (بتأمين أو بدون تأمين سواء بالمكافأة الشاملة أو غيرها) .

التواجد/ العمل خارج البلاد وقت الاستعلام (إقامة مستقرة داخل البلاد لمدة 6 أشهر سابقة عن تاريخ التقدم للبرنامج).

ملكية عمل خاص/ شخصي.

خطوات الاشتراك في برنامج التكافل والكرامة

- التوجه للوحدة الاجتماعية التابعة لمحل سكن المتقدم المستندات المطلوبة وتسليمها للموظف المختص.

- وتتولى وزارة التضامن بحث الحالة ميدانیًا، من خلال إرسال موظف للاستعلام عن حالة الأسرة.

- بعد التأكد من استحقاق الأسرة، يتم تسجیل الحالة على التابلت.

- استخراج الكارت في حالة الاستحقاق وتسليمه للمواطن من الوحدة.

- صرف المعاش للطلاب من مكاتب البرید في المواعید المحددة.