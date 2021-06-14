بعد توجيه الرئيس.. «تكافل وكرامة» تدعم 70 ألف طالب جامعي للمرة الأولى

صرح ياسر عبد السلام، مدير العمليات الميدانية ببرنامج تكافل وكرامة بوزارة التضامن الاجتماعي، بأن وزارة التضامن تنوي ضم 130 ألف حالة جديدة إلى قائمة مستفيدي برنامج تكافل وكرامة، موضحا أن هذا الأمر تمت مراعاته ببنود الموزانة الجديدة للدولة المصرية عن العام المالي 2021/2022، التي سيبدأ العمل بها بداية من أول يوليو القادم.

وقال «عبد السلام»، خلال مداخلة هاتفية، الاثنين، مع برنامج «صالة التحرير»، المذاع على شاشة «صدى البلد»، وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، إن الحالات الجديدة التي ستضاف إلى برنامج تكافل وكرامة، بينها حوالي 30 ألف حالة من أصحاب الإعاقات الشديدة، ومثلهم من المسنين، بالإضافة إلى 70 ألفا من الطلبة المنضمين حديثا إلى الجامعات، بعد الانتهاء من امتحانات الثانوية العامة المقبلة.

وأشار مدير العمليات الميدانية ببرنامج تكافل وكرامة بوزارة التضامن الاجتماعي، إلى أن هذه المرة الأولى التي ينضم فيها طلبة الجامعات إلى مستفيدي البرنامج، لافتا إلى أن هذا الأمر تم بتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي، موضحا أن البرنامج بدأ اهتمامه بطلبة الجامعات أيضا، لكون هدفه الرئيسي الاستثمار بالعنصر البشري، والاهتمام به على المستوى الصحي والنواحي التعليمية والنواحي الأخرى كافة.

وأعلن أن البرنامج سيتكفل بمساعدات شهرية لطلبة الجامعة من 250 جنيها إلى 300 جنيه، موضحا أن هذا المبلغ سيتم إضافته شهريا على المعاش الذي تتحصل عليه أسرة هذا الطالب بالأساس من قبل برنامج تكافل وكرامة أيضا.