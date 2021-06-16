مطار شرم الشيخ الدولي يستقبل أولى الرحلات الجوية لشركة Fly Dubai

استقبل مطار شرم الشيخ الدولي، اليوم، أولى الرحلات الجوية لشركة Fly Dubai القادمة من دبي، على متنها 41 راكبا، وذلك بعد إعلان التعاون بين مطار شرم الشيخ الدولي، وشركة «Fly Dubai»، ليصبح مطار شرم الشيخ الوجهة الثانية للشركة في مصر، بعد مطار برج العرب الدولي.

استقبال الطائرة بتقليد رش المياه على الطائرة

وجرى استقبال الطائرة، بتقليد رش المياه على الطائرة الذى يعد تقليد دولي، للترحيب بقدوم أول رحلة، وقام فريق من العلاقات العامة باستقبال الركاب بالورود والهدايا التذكارية، لتسهيل كل إجراءات الوصول مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية المتبعة في المطار، للحفاظ على سلامة وصحة الركاب.

وتسير الشركة Fly Dubai رحلتين أسبوعيًا إلى مطار شرم الشيخ الدولي، حتى نهاية الشهر الجاري.

كامت شركة ميناء القاهرة الجوي نوهت إلى أنه بالإشارة إلى الفيديو الذى تم نشره على أحد مواقع التواصل الاجتماعي أمس، والمتضمن شكوي إحدى الراكبات القادمة على رحلة بيروت بتعرضها للتصوير من أحد العاملين بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة.

شركة ميناء القاهرة الجوي توقف عامل عن العمل وتسحب تصريحه

وكانت شركة ميناء القاهرة الجوي أفادت أنه تم إيقاف العامل اعتباراً من اليوم الثلاثاء 15 من يونيه، وسحب تصريحه الجمركي لحين الانتهاء من التحقيقات بواسطة الجهات المعنية.

وكانت إدارة مطار القاهرة الجوي، أكدت أنها تحرص على سلامة جميع الركاب المترددين على المطار، وأنها لا تتهاون في محاسبة أي متجاوز أو مقصر في تأدية الواجب من جميع العاملين .

إجراءات وقائية مشددة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19

وتطبق سلطات الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي، وكل المطارات المصرية، كل الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 بموجاته المتعددة، وتبعاته المختلفة، حرصا على سلامة القادمين والمسافرين، ومقدمي الخدمة بصالات السفر والوصول والصفوف الأمامية.

وتشدد شركة مصر للطيران من إجراءاتها الاحترازية على متن رحلاتها، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.