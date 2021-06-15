«احمي نفسك».. 45 مركزا للتطعيم بلقاح كورونا بالدقهلية ورابط التسجيل

توسعت مديرية الصحة في محافظة الدقهلية في مراكز التطعيم باللقاح المضاد لفيروس كورونا، حتى وصلت إلى عدد 45 مركزاً على مستوى المحافظة، من أجل توفير لقاح كورونا إلي المواطنين في أقرب مكان من محل إقامتهم، مع مراعاة ظروف كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

وجهزت مديرية الصحة بالدقهلية مراكز التطعين بلقاح كورونا خلال 6 مراحل، بدأت بمستشفى المنصورة الدولي فقط، وبعدها بدأت في تجهيز مراكز أخرى، حتى بلغ عددها 45 مركزاً، يتم العمل فيها لمدة 12 ساعة يومياً، من الساعة 9 صباحاً حتى الساعة 9 مساءً، بما في ذلك أيام العطلات والأعياد.

أسماء 45 مركز لإعطاء لقاح كورونا في الدقهلية

وتنشر «الوطن» أسماء مراكز تلقي اللقاح في محافظة الدقهلية، للاستفادة منها لمعرفة المواطن أقرب مركز لقاح من بيته، وتلك المراكز هي:

مستشفى المنصورة الدولي. مركز رعاية الأمومة والطفولة بطلخا. المركز الحضري بالمنزلة. مستشفى دكرنس العام. مستشفى بلقاس المركزي. مستشفى ميت غمر المركزي. مستشفى السنبلاوين العام. وحدة طب أسرة صهرجت الكبرى. مستشفى شربين، العيادات الخارجية. مستشفى أجا، العيادات الخارجية. مستشفى منية النصرالمركزي. مستشفى نبروه. مركز طب أسرة الربيع، تمي الأمديد. مرکز أورام ميت غمر. مستشفي اتميدة. مستشفى دماص. مستشفى الجمالية. مستشفى المطرية. مستشفى ميت سلسيل. مستشفى شبراهور. مستشفى المقاطعة. مستشفى رمد المنصورة. وحدة طب أسرة ميت علي. مركز طب أسرة شها. مركز طب أسرة البرامون. مركز طب اسرة الشوامي. عيادة العباسي. عيادة الفردوس. رعاية أول المنصورة. احيائية ميت حدر. وحدة طب أسرة عزبة الشال. وحدة طب أسرة فولونجيل. مركز طب أسرة منية سندوب. مركز طب أسرة اويش الحجر. وحدة طب أسرة بداوي. مركز طب أسرة دموه. مركز طب أسرة نجير. وحدة طب أسرة بساط. وحدة طب أسرة الصلاحات. وحدة طب أسرة طنامل الشرقي. وحدة طب أسرة الستاموني. وحدة طب أسرة برمبال القديم. رعاية طفل شربين. مركز طب أسرة درين. مركز طب أسرة طناح.

طريق التسجيل علي موقع وزارة الصحة

ويمكن لأي مواطن يزيد عمره عن 18 عاماً، التسجيل على الموقع الإلكتروني للحصول علي اللقاح من خلال موقع وزارة الصحة وهو: www.egcovac.mohp.gov.eg ويتم تسجيل بيانات الراغبين في الحصول علي لقاح كورونا ويتم تحديد الفئة التي تنتمي إليها.

وتخطر وزارة الصحة المواطن برسالة علي تليفون المحمول بالموعد والمكان الذي يذهب إليه للحصول علي لقاح كورونا.