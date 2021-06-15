تفاصيل مقتل «علاء» في ورشته.. وشقيقته: أحرقوه حيا وكان بيصرف علينا

«أخويا الكبير مات علشان مدفعش رشوة، ولعوا في ورشته وهربوا» بحرقة وحزن شديدين تحكي «دعاء» شقيقة الشاب علاء الدين طاهر مسعد مسعد 25 سنة، ابن قرية منشأة عبد الرحمن مركز دكرنس بمحافظة الدقهلية، تفاصيل ما حدث معه في منطقة مربع الورش في الشيخ زايد بمحافظة الجيزة.

وتابعت في تصريحات لـ«الوطن»: «يوم الخميس الماضي جاء أخي من عمله في محطة وقود مرهقًا وذهب إلى النوم، ثم تفاجأنا بالأهالي يوقظونه قائلين: «إلحق يا علاء بتوع الجهاز فتحوا ورشتك وبياخدوا العدة اللي فيها»، مع العلم أنه لم يفتحها من فترة، فهي ورشة ميكانيكا سيارات ورثها عن الوالد.

شقيقة «علاء طاهر» تروي تفاصيل الواقعة

وأضافت دعاء: «أخويا جري على الورشة ووجد موظف من جهاز الشيخ زايد محمل «الكوريك»، أخي قال له دي حاجة ناس حرام عليك سيبها، فرد عليه: «مش هاسيب فيها مسمار» وتعدي على أخي بأبشع الألفاظ، وألقى عليه وعلى صبي يعمل معه يدعى «بدر» جركن بنزين، ليرد أخي: «أنت عاوز تولع فينا كمان، وبعد لحظات أشعل النار فيهما».

واستطردت: «نقل الأهالي المصابين إلى المستشفى، وتم تحويل أخي إلى مستشفى أم المصريين، وبعد يومين توفى متأثرا بالحروق التي تعرض لها».

دفن جثمان «علاء» بمسقط رأسه في الدقهلية

وأشارت إلى أن حالة من الغضب انتابت أصدقاءه، رافضين دفن الجثمان قبل استعادة حقه، فهو معروف عنه تميزه بكرم الأخلاق: «توجهنا بالجنازة إلي قريتنا منشية عبد الرحمن مركز دكرنس ودفنا الجثمان، ورجعنا تاني لتحقيقات النيابة».

وأكدت شقيقة الشاب الراحل، أنه تم إلقاء القبض على اثنين من العاملين بجهاز الشيخ زايد وهما «محمود م.» و «أشرف ز.»، إذ تجري النيابة العامة تحقيقاتها حاليًا، مشيرة إلى أنهم تعودوا على فرض رشاوى على الورش، ومن لم يستجب لهم يستخدموا معه أعمال العنف.

وأوضحت «دعاء»: «كنا نعيش مع والدي وتوفي منذ سنة، والراحل علاء كان عائلنا الوحيد أنا وشقيقتي أماني، لذا نناشد المسؤولين عودة الحق لأصحابه».

ومن جانبهم، دشّن زملاء وأصدقاء علاء طاهرعبر مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاج بعنوان: «حق علاء وبدر لازم يرجع».