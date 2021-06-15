عاجل.. انتحار «سروجي سيارات» شنقا بـ«جنزير» في الدقهلية

أقدم «سروجي سيارات» شاب على التخلص من حياته في محافظة الدقهلية، اليوم الثلاثاء، حيث قام بشنق نفسه في صالة الشقة محل سكنه، أثناء وجود والده ووالدته في أرضهم الزراعية، بقرية «تيرة»، دائرة مركز نبروه.

تبين من المعاينة الأولية أن الشاب انتحر شنقاً بواسطة «جنزير حديدي» معلق بحلقة حديدية مثبتة في سقف صالة الشقة، وفور عودة أهله إلى المنزل شاهدوا المنظر، وأنزلوه ووضعوه على سرير غرفة نومه، وأكد والده أنه كان يعاني اضطراباً نفسياً، وكان يخضع للعلاج في إحدى المصحات النفسية.

ويُعد هذا الحادث هو ثاني واقعة انتحار في محافظة الدقهلية، خلال أقل من 12 ساعة، حيث أقدم طالب في الصف الثاني الإعدادي، على الانتحار شنقاً أيضاً، داخل منزل أسرته، وأكدت والدته أنه كان يعاني هو الآخر اضطرابات نفسية.

شاب يشنق نفسه في نبروه

تلقى اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطاراً من اللواء مصطفى كمال، مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة نبروه من بعض أهالى قرية «تيرة» دائرة المركز، بقيام أحد الأشخاص بشنق نفسه بمنزله الكائن بذات القرية.

وبانتقال الضباط والفحص، تبين أن المنزل مكون من طابقين، وأن الشقة محل البلاغ كائنة بالطابق الأرضي، وقيام المدعو «عبد الباسط ع. ع.»، 20 سنة، سروجى سيارات، بالانتحار شنقاً بواسطة جنزير حديدي معلق في حلقة حديدية بسقف صالة الشقة، وبمناظرة الجثة تبين أنه يرتدي ملابسه كاملة، ويوجد إصابة عبارة عن حز بالرقبة

وبسؤال والده المدعو «ع. ع.»، 50 سنة، فلاح، مقيم بذات القرية، في محضر الشرطة، قرر بأنه أثناء تواجده وزوجته في الأرض الزراعية خاصته، وحال عودتهما للمنزل، اكتشفا قيام ابنهما بشنق نفسه، وقام بمساعدة عدد من الأهالى بإنزاله، وأضاف أن نجله كان يعاني من مرض نفسي «ذهان ثنائي القطب»، ويخضع للعلاج منذ فترة بمستشفى «دميرة» للصحة النفسية، وطرف طبيب بعيادته الخاصة بقرية «درين»، دائرة المركز .

وبسؤال كل من والدة المتوفي، المدعوة «عايدة أ. ج.»، ربة منزل، وعمه المدعو «راضی ع. أ.»، فلاح، يقيمان بنفس القرية، أيدا ذات المضمون، ولم يتهما أحداً بالتسبب في وفاته، واستبعدا وجود شبهة جنائية.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة برقم 2930 لسنة 2021 إداري مركز شرطة نبروه، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق واستكمال الفحص والإجراءات القانونية.

ثاني حادث انتحار خلال يوم بمحافظة الدقهلية

وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أقدم طالب في الصف الثاني الإعدادي على الانتحار شنقاً، داخل منزل أسرته في قرية «جميزة بلجاى» دائرة مركز المنصورة، بمحافظة الدقهلية، بينما كانت والدته خارج المنزل، لشراء بعض المستلزمات من السوق، وعند عودتها إلى المنزل، فوجئت بابنها معلقاً بحبل في سقف غرفته، وأكدت أنه كان يعاني اضطرابات نفسية.