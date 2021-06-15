«تعالي نروح البيت».. شاب يهتك عرض طفلة ارتبطت به عاطفياً بطلخا

نشأت علاقة عاطفية بين شاب وطفلة لم تتجاوز 15 سنة من العمر، في إحدى القرى التابعة لمركز طلخا بمحافظة الدقهلية، وفي إحدى المرات عرض الشاب على الطفلة أن تذهب معه إلى بيته، واستغل وجودهما بمفردهما وهتك عرضها وواقعها جنسياً، وعقب ذلك فر هارباً.

روت الطفلة ما حدث معها لكل من والدها ووالدتها، واللذين توجها بها إلى مركز الشرطة فوراً، وحرروا محضراً بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة، أمرت بإحالة الطفلة إلى الطب الشرعي، لبيان مدى الاعتداء عليها، وعما إذا كان هناك اعتداء من عدمه، في تاريخ الواقعة، قبل أن تأمر بإحالة المتهم الهارب، إلى محكمة جنايات المنصورة.

أقوال الطفلة أمام النيابة العامة

وأكدت الطفلة «ملك م.»، 15 سنة، طالبة، من مركز طلخا، في تحقيقات النيابة العامة، أنها تربطها علاقة عاطفية مع المتهم «محمد س.»، على أثرها، توجهت معه إلى مسكنه، حيث حسر عنها ملابسها، وعاشرها معاشرة الأزواج، مستغلاً حداثة سنها، وأحدث ما بها من إصابات، الموصوفة بتقرير مصلحة الطب الشرعي.

وأيد والد ووالدة الطفلة أقوالها أمام النيابة العامة، واتهما المتهم الهارب بهتك عرض ابنتهما.

تقرير الطب الشرعي

وكشف تقرير مصلحة الطب الشرع أن الطفلة تمت بالفعل مواقعتها جنسياً، إلا أن التقرير لم يحدد فترة زمنية محددة للواقعة، على وجه اليقين، إلا أنه لا يوجد ما يتنافى أو يتعارض حدوثها في تاريخ معاصر لتاريخ الواقعة.

إحالة الشاب لمحكمة جنايات المنصورة

وأمر المستشار علاء السعدني، المحامي العام الأول لنيابة جنوب المنصورة الكلية، بإحالة القضية رقم 5789 لسنة 2021 جنايات قسم ثاني المنصورة، والمقيدة برقم 1303 لسنة 2021 جنايات كلي جنوب المنصورة، والمتهم فيها «محمد س. ع.» هارب، لأنه في غضون شهر مايو 2021 بدائرة مركز طلخا محافظة الدقهلية، حال كون المجني عليها طفلة، لم تتجاوز من العمر 18 سنة ميلادية كاملة، هتك عرض الطفلة المجني عليها «ملك م.»، بغير قوة أو تهديد، بأن حسر عنها ملابسها، وأحدث إصابتها الموصوفة بتقرير الطب الشرعي المرافق الأوراق، على النحو المبين بالتحقيقات.

وأحال المحامي العام الأول القضية إلى محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف المنصورة، لمعاقبة المتهم طبقاً لنصوص مواد الاتهام، مع ضبط وإحضار المتهم، وحبسه على ذمة القضية.